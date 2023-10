Zaira Nara dettaglio piccante: vestitino trasparente

La sensuale argentina abbandona i panni della vacanziera marittima per concedersi una gita culturale: il successo è il medesimo

Sta girovagando il mondo, portando la sua bellezza e il suo fascino praticamente in ogni angolo del globo. Da Cannes alla Thailandia, passando per Ibiza e per l’amata Buenos Aires, Zaira Nara non si è fatta davvero mancare nulla nell’estate del 2023. Una delle più lunghe di sempre, considerando le temperature che non accennano a diminuire.

Da ciascuno di questi luoghi, vuoi per sublimare i suoi momenti di relax, vuoi per impegni lavorativi che l’hanno portata a posare in succinti abiti di scena, la sorella di Wanda Nara ha condiviso un’infinità di contenuti sulla sua straordinaria figura. Negli ulitmi mesi, grazie soprattutto a delle istantanee sempre più audaci, la presentatrice argentina ha aumentato a dismisura il numero dei suoi seguaci su Instagram. Siamo arrivati alla follecifra di 6,5 milioni di followers.

Certo, le vette raggiunte dalla consanguinea Wanda – che si attesta sui quasi 17 milioni di fans – sono irragiungibili, ma la verità è che non c’è mai stata, a dispetto delle fantasiose teorie degli haters – una vera e propria battaglia della popolarità tra le due sorelle. Troppo diverse, anche per caratteristiche fisiche, nonché per le chiacchiere sulla turbolenta vita privata della moglie di Mauro Icardi rispetto alla più riservata Zaira, le due argentine.

Ognuna con le proprie ‘armi’, le sorelle Nara spopolano in patria e non solo. In particolare Zaira sembra ormai lanciata nel firmamento delle superstar del glamour e della moda. Guardare per credere.

Zaira Nara, l’effetto ‘vedo non vedo’ manda in tilt Instagram

Tra le numerosissime tappe del suo frenetico peregrinare – che ha già comportato il ritorno in patria, salvo ripsartire quasi subito – Zaira si è concessa un viaggio a Parigi. La capitale mondiale della moda. Dalla sempre affascinante città transalpina la bella argentina ha spedito le sue personalissime cartoline ai fans. Lo spettacolo è assicurato.

Appoggiata in piedi, di schiena, sulla facciata di un palazzo storico, l’avvenente sudamericana è baciata dall’amico sole, già compagno di viaggio durante tutta l’estate. Stavolta, ovviamente, non c’è alcun bikini a renderla provocante, nonchè oggetto dei deisderi del pubblico maschile, ma il risultato è lo stesso.

Zaira sfoggia infatti un vestitino bianco, con venature merlettate, che restituiscono quell’effetto ‘vedo non vedo‘ che ha letteralmente mandato in estati i fans. La stessa posa adottata nello shooting in salsa francese è quella delle grandi dive della TV e della moda. Campi in cui la bella argentina si sta facendo valere con risultati strabilianti da ormai parecchi anni a questa parte.