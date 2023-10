Calciomercato: Morata in Serie A a gennaio, c’è l’annuncio

Uno dei nomi che maggiormente ha infiammato l’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle è quello di Alvaro Morata. Il bomber dell’Atletico Madrid però può seriamente tornare in Italia ed in Serie A e per il mercato di gennaio arriva un annuncio che sa tanto di svolta del tutto inaspettata.

Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una estate molto particolare per Alvaro Morata. Nonostante sia sempre stato considerato un calciatore centrale nel progetto tattico e tecnico di Diego Pablo Simeone, sembra del tutto inevitabile il suo addio all’Atletico Madrid. I colchoneros, infatti, sembravano essere del tutto intenzionati a fare un grande investimento in attacco e lo spagnolo, per costi e per valore di mercato, doveva essere il profilo sacrificato. Alla fine è rimasto. E per la gioia del tecnico argentino ha iniziato a segnare con una continuità impressionante. In vista del mercato di gennaio, però, arriva l’annuncio che spiazza tutti e che rappresenta un punto di svolta.

L’ex Juventus è pronto a tornare in Serie A

Seppur non è mai stato un autentico bomber da 20 gol a stagione, lo spagnolo ha la straordinaria capacità di essere sempre presente nei momenti decisivi. Quest’anno sta avendo una continuità di rendimento impressionante ed a gennaio si può profilare un suo ritorno in Serie A.

In una intervista concessa in occasione di un torneo di golf di beneficenza organizzata dalla sua fondazione, Alvaro Morata a sorpresa è stato criptico circa il suo futuro: “Non so se resterà all’Atletico, in estate sono stato ‘venduto’ ad otto squadre”. La sua priorità è quella di restare lì, ma in caso di addio la Serie A sarebbe in cima ai suoi desideri. Attenzione, in tal senso, al Milan, visto che ha l’esigenza di prendere un vice Giroud.

Morata in Italia, l’annuncio spiazza tutti

E’ stato un avvio di stagione davvero impressionante per Alvaro Morata, che sembra ormai essere arrivato alla sua definitiva consacrazione. Complice anche la presenza di un profilo come Antoine Griezmann accanto a lui, ha iniziato a segnare con grande continuità. A gennaio, però, tutto può cambiare dal momento che è rimasta ferma la volontà da parte di Simeone di chiedere alla società uno sforzo proprio per un bomber di grande affidabilità. Da qui nasce, probabilmente, la risposta dello spagnolo che non ha nascosto un po’ di amarezza circa il trattamento ricevuto.