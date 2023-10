Mercedesz Henger è uno schianto: da guardare con cautela

Mercedesz Henger è uno schianto: la modella ungherese e figlia d’arte lascia sempre senza parole sui social. Le nuove foto lo confermano

Non ha scelto esattamente la strada di famiglia, ma sta comunque ottenendo successo nello show business pop italiano, Mercedesz Henger.D’altronde, la bellezza sì è una dote di famiglia, e la 32enne modella e attrice ungherese fa parlare sui social anche per questo, quando non appare in qualche show televisivo. Le sue foto su Instagram non lasciano certo indifferenti, grazie alla sua bellezza algida e tipicamente est-europea.

Per chi non la conoscesse, stiamo proprio parlando della figlia dell’ex attrice pornografica Eva Henger e del suo ex marito Riccardo Schicchi.

Mercedesz Henger è nata nel 1991 a Gyor, in Ungheria, ma è cresciuta a Roma, frequentando varie scuole internazionali della Capitale per poi proseguire gli studi nel Regno Unito. Giovanissima, ha iniziato a posare come modella, apparendo anche come attrice in alcuni videoclip musicali e film, come ad esempio ‘Torno a vivere da solo’ di Jerry Calà, nel 2009.

Ma deve la sua fama soprattutto alle apparizioni in tv, avendo partecipato due volte come concorrente a ‘L’isola dei famosi’ e poi spesso come opinionista ad altri programmi. Da ‘Pomeriggio 5’ a ‘Non è la D’Urso’, passando anche per ‘Le Iene’, la modella ungherese si è affermata come un personaggio pubblico molto ambito dalla televisione italiana. E ha avuto anche un suo legame col calcio, avendo fatto da testimonial, nel 2017, della squadra femminile della Lazio.

Mercedesz Henger, bellezza incomparabile in costume

Capelli biondo platino, occhi glaciali, fisico perfetto. Mercedesz Henger è nota per i suoi superbi tratti estetici e per il suo carattere spigliato, ben in vista in tv. Sul suo profilo Instagram ufficiale vanta già più di 850.000 follower, sempre pronti a mettere like ai suoi scatti. Come questo qui sotto, che la vede emergere imperiosa dall’acqua, mostrando il suo corpo da sogno, con le forme strette in un costume dal top rosso.

In attesa di rivederla protagonista in tv o in qualche film di prossima uscita, i suoi social sono il modo migliore per restare a contatto con lei e con le novità sulla sua carriera. E sulla sua vita privata, ovviamente, anche se secondo gli esperti di gossip al momento Mercedesz Henger sarebbe single, e si starebbe dedicando solamente al lavoro. I fan non si faranno sicuramente sfuggire i prossima scatti divini di Mercedesz.