Esonero Pioli, la decisione è irrevocabile: ecco il nome del sostituto

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan non è più così certo. Spunta già il nome del sostituto in caso di esonero dell’allenatore

Il Milan non sta attraversando un gran periodo di forma, anzi deve uscire dal baratro di una crisi che sta condizionando questa fase della stagione rossonera.

Le sconfitte contro Juventus e PSG sono state pesanti per la classifica dei meneghini sia in campionato, sia soprattutto in Champions League, dove il passaggio del turno è sempre più complicato. Poi è arrivata la rimonta subita contro il Napoli che ha restituito grande frustrazione ai lombardi. Insomma, ora bisogna reagire al più presto e contro l’Udinese la vittoria è quasi obbligata per tenere il passo della Vecchia Signora e dell’Inter. Le critiche non mancano per Stefano Pioli per le scelte di formazione, la gestione del gruppo e le sostituzioni effettuate. Nella rosa rossonera sono arrivati diversi segnali di frustrazione da parte di alcuni dei principali elementi a disposizione, da Davide Calabria a Olivier Giroud e Rafael Leao. In tanti hanno iniziato a parlare di un possibile esonero per il tecnico di Parma, ma ancora non siamo a quel punto, perché la fiducia rimane da parte della società e della dirigenza. In ogni caso, se le cose dovessero naufragare, c’è già chi ha scelto il sostituto in panchina.

Esonero Pioli, già scelto il sostituto in caso di addio

Il consueto sondaggio di ‘Calciomercato.it’ mirava proprio a sapere chi volessero i tifosi al posto di Pioli, se davvero le prossime partite dovessero certificare il crollo del Milan in questa stagione.

Tra le opzioni proposte agli utenti sul profilo X (ex Twitter), c’erano un nome particolarmente amato come Andrij Shevchenko, che ha vinto il Pallone d’Oro proprio nel suo periodo magico in Italia, ma è arrivato all’ultimo posto con il 12% delle preferenze. È andata decisamente meglio a un altro grande ex come Roberto Donadoni, che ha totalizzato il 22%, esattamente come Walter Mazzarri.

📊SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x📊 In caso di crollo a picco del #Milan e rottura dello spogliatoio con #Pioli, su quale allenatore dovrebbero puntare i rossoneri come traghettatore❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 30, 2023

A trionfare, però, è stata una coppia che conosce particolarmente bene l’attuale gruppo squadra e potrebbe guidarlo verso nuovi successi. Ignazio Abate, attuale tecnico della Primavera, e Zlatan Ibrahimovic hanno vinto il sondaggio con il 44% dei voti. Il distacco è netto e certifica come i tifosi siano schierati nel loro arrivo in caso di ribaltone in panchina. Ora il tempo stringe e Pioli deve dimostrare di avere ancora in mano la squadra.