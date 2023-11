Eugenie Bouchard stacca la spina: in bikini fa sognare Instagram

Eugenie Bouchard vola alla volta delle Isole Vergini e regala ai follower una raffica di scatti da sogno: che dea in bikini!

In Spagna è andata bene. Talmente bene che meglio di così proprio non poteva andare. La Nazionale canadese ha letteralmente sbaragliato la concorrenza – incluse, ahinoi, le azzurre capitanate da Tathiana Garbin – e portato a casa, dopo aver sudato ben più di sette camicie, l’ambitissima Billie Jean King Cup.

Eugenie Bouchard ha dato un contributo determinante alla causa, motivo per il quale aveva tutto il diritto, una volta archiviata la competizione, di regalarsi una vacanza a cinque stelle. Non se l’è fatto ripetere due volte, la tennista di Montreal.

Ha lasciato Siviglia, ha preparato in quattro e quattr’otto le valigie ed è salita a bordo di un aereo che l’ha portata in un luogo che definirlo magico non renderebbe bene l’idea di che paradiso si tratti. Lei, che di destinazioni da sogno ne ha viste parecchie, viaggiando un bel po’ per lavoro, stavolta ha optato per le Isole Vergini. Non per una meta convenzionale, però, quanto piuttosto per un’isola privata che è stata acquistata, qualche tempo fa, dal magnate della Virgin.

Un’oasi per divi, se vogliamo, caratterizzata da una fittissima vegetazione tropicale e ricca di spiagge dorate e incontaminate che sono la cornice perfetta, a ben vedere, per chi ha bisogno di staccare la spina dopo 11 mesi così impegnativi e fitti di appuntamenti sportivi. E Genie sembra spassarsela un mondo, all’ombra delle imponenti palme che punteggiano questa isola caraibica.

Eugenie Bouchard in vacanza ai Caraibi: bikini a go-go

Tra cene al chiaro di luna ed escursioni, sport d’acqua e qualche partitella a tennis, perché quello non può mai mancare nella sua quotidianità, la Bouchard si sta lasciando alle spalle tutto. Futuro incluso, giacché al suo ritorno dovrà pensare alla sua nuova avventura nel mondo del pickleball. Non ora, però. Adesso è tempo di relax e nulla più.

E ai follower sembra quasi di essere lì a Necker Island con lei, visto e considerato che la tennista canadese sta postando una raffica di contenuti da quando è sbarcata in questo piccolo paradiso ai tropici. Nella maggior parte di essi, cosa piuttosto normale trovandosi su un’isola, appare in bikini. Potete solo immaginare, quindi, quanto bollenti siano gli ultimi scatti e le ultime Instagram stories che Genie ha condiviso con i suoi numerosissimi sostenitori.

In costume da bagno e in quella cornice, in effetti, sembra una vera e propria dea. Le sue curve spaziali, unite al suo viso meraviglioso, hanno fatto battere un bel po’ di cuori a quanti, in questi giorni, si sono imbattuti in questi scatti bollenti.