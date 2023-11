Ludovica Pagani scatena Instagram: vedo non vedo

La biondissima bergamasca Ludovica Pagani, una delle più cliccate sui social network, con le sue foto scatena l’entusiasmo dei fan

Ludovica Pagani è da diversi anni una delle stelle più brillanti dei social media, è una influencer che con poche mosse riesce a raccogliere numeri che non hanno eguali in questo momento. Complice la sua incommensurabile bellezza, certo, ma anche grazie alla professionalità che ben mette in mostra nei suoi scatti.

La 28enne di Bergamo è da diversi anni sulla cresta dell’onda per via del suo talento poliedrico. Non è solo amante dello sport, e del calcio in particolare, ma anche della musica. Ludovica infatti sta riscuotendo un grande successo come disc jockey in giro per l’Italia e per l’Europa (durante l’ultima estate, per esempio, ha fatto visita a diverse località balneari).

Oltre a essere una influencer affermata a livello nazionale, la Pagani ha avuto il merito di crescere anche come giornalista, conducendo con discreto successo una serie di programmi su ‘Sportitalia’ e in radio su ‘Radio 105’.

Radio, televisione, moda, musica e Instagram: Ludovica è insomma una ventottenne che non sta mai ferma un attimo! E i suoi fan non possono che esserne contenti.

Ludovica Pagani infiamma Instagram: che scatto!

Quando si parla di Ludovica poi non si può non fare un accenno al suo incredibile fisico, degno di una modella di fama internazionale. E così Instagram diventa il social network ideale in cui manifestare al prossimo la bellezza di cui tanto si va fieri: la Pagani ha dei capelli biondi e degli occhi scuri che non hanno paragoni.

Oltre a ciò, possiede un fisico longilineo e privo di sbavature: grazie alla palestra che frequenta quasi quotidianamente è riuscita a scolpire un corpo magistrale. Di questo ne sarà molto contento l’attaccante della Roma e della Nazionale (sua, tra l’altro, la rete conclusiva contro la Macedonia del Nord) Stephan El Shaarawy. Il Faraone, di pochi anni più grande di lei, ha intrapreso con la bergamasca la relazione sentimentale più importante della sua vita. Su questo ci sono pochi dubbi.

Quando non appaiono insieme, Ludovica si scatena per conto suo, come ha fatto poche ore fa mostrandosi in una veste del tutto casual con tanto di maglietta colorata e classici jeans. Uno scatto semplice ma che ben mette in evidenza il suo lato A abbondante. Dettaglio questo che non è passato inosservato.