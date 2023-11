Giorgia Palmas pronta a splendere: lo spacco mostra tutto

Giorgia Palmas, ennesimo capolavoro da parte della showgirl sarda con un look pazzesco: abito dallo spacco infinito, che sogno

La classe non è acqua, lo si dice spesso quando facciamo riferimento alle bellezze più seducenti del mondo dello spettacolo. Rischia di essere una espressione abusata, ma in qualche caso è azzeccatissima. Di sicuro, lo è quando parliamo di Giorgia Palmas, che in fatto di eleganza e fascino probabilmente non è seconda a nessuno.

La showgirl sarda, oggi come allora, fa sognare il pubblico ad occhi aperti, anzi da’ l’impressione di diventare sempre più bella e affascinante nonostante il trascorrere del tempo. L’età per lei non conta minimamente, i suoi 41 anni sono un dettaglio senza importanza visto che non c’è quasi alcuna differenza tra com’era da giovanissima, ai tempi del suo grande debutto sulle scene, e com’è adesso.

Per tanti, Giorgia è entrata nel cuore senza più uscirne dalle sue esibizioni come velina di Striscia la Notizia. Sono passati vent’anni e nel frattempo di strada lei ne ha fatta, facendosi ricordare non solo per quello ma anche per molti altri programmi televisivi e come modella dal fascino infinito. Una bellezza che fa battere sempre forte il cuore e non stupisce che sia, tra le donne italiane, una di quelle con il seguito più ampio sui social: quasi due milioni di followers su Instagram. Per i quali, sulla sua pagina, c’è sempre qualcosa di speciale in serbo, con scatti su scatti che ci fanno innamorare sempre di più.

Giorgia Palmas, il lungo abito pailettato è scosciatissimo: gambe perfette e infinite, Instagram va in tilt

Questa volta, forse, Giorgia è riuscita a superare se stessa, indossando un abito elegantissimo e dai dettagli meravigliosamente provocanti, una visione che lascia tutti di stucco.

Il lungo abito ha uno spacco micidiale e Giorgia, sollevando le gambe, fa sì che anche tutto il vestito si alzi. Una prospettiva scosciatissima che accende in un attimo la passione, un capolavoro al quale è difficile resistere. Si sogna ad occhi aperti e la Palmas viene riempita di like. “Adoro questo vestito”, scrive come hashtag, ma lo adorano anche gli ammiratori, mai prodighi di complimenti quando si tratta di lei: “Diva d’altri tempi”, “Sei veramente un incanto”, “Raffinata e mai volgare”, “Ogni volta mi sorprendi, sei fantastica”, “Divina”, “Tu splendi 365 giorni all’anno”, “Mamma che gambe”.