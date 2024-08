Calciomercato: Berardi torna in Serie A, colpo sul gong

Domenico Berardi è pronto a tornare in Serie A. Il capitano del Sassuolo aspetta la chiamata da un club di massima serie nelle ultime ore di calciomercato. L’ingaggio dell’esterno neroverde, infatti, è pesantissimo per gli emiliani che sarebbero pronti a cedere il calciatore in queste ultime ore.

Mercato: Domenico Berardi in un club di massima serie, dovrà superare le viste

Mimmo Berardi attende l’ok per tornare a giocare, in campo ed in Serie A. Manca poco al gong che segnerà venerdì la chiusura del calciomercato. Sono tanti i club che cercano ancora di sistemare l’organico ed un attaccante, tra i calciatori pronti a tornare in Serie A c’è anche Berardi che dovrà sostenere e superare le visite mediche dopo l’infortunio.

In attesa di capire le condizioni di Berardi, ancora alla prese con l’infortunio al tendine di Achille che lo ha tenuto lontano dal Sassuolo nel finale della scorsa stagione e che, probabilmente, ha segnato il destino degli emiliani, non si placano le voci sul possibile ritorno di Berardi in Serie A.

Il nome dell’attaccante del Sassuolo, infatti, è stato accostato in queste ore a diversi club. Su di lui ci sarebbe sempre la Fiorentina che, ceduto Nico Gonzalez alla Juventus, adesso avrebbe budget anche se con l’arrivo di Gudmundsson, e il cambio di modulo deciso da Palladino, non sembra avere più in Mimmo Berardi una priorità di mercato.

Il secondo club accostato a Berardi in queste settimane è il Genoa. Il club rossoblu, che ha ceduto proprio Gudmundsson alla viola, avrebbe bisogno di un calciatore di esperienza e qualità alle spalle di Pinamonti (acquistato già dai neroverdi), anche se Alberto Gilardino sembra voler variare in attacco. Alla ricerca di un attaccante esterno, poi, ci sarebbero anche Roma e Lazio. In passato accostate a Berardi ma che ad oggi latitano.

Berardi: Inter o Juventus?

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni non sarebbe da escludere un ritorno della Juventus di Motta su Berardi.

I bianconeri lavorano ancora per Sancho nonostante gli arrivi di Nico e Conceiçao. La permanenza di Milik esclude colpi in attacco dove Mbangula potrebbe finire in prestito. Per questo motivo non è da escludere, se non arrivasse l’inglese, un ritorno di una vecchia idea di Giuntoli, da sempre grande estimatore di Mimmo Berardi, che potrebbe anche arrivare in prestito.

Ma non solo. In caso di cessione di Correa, anche l’Inter di Ausilio sarebbe in corsa per Berardi. I nerazzurri, infatti, cercano un attaccante capace di giocare alle spalle di una prima punta, non avendo in rosa una vera seconda punta, tranne l’argentino che però resta ai margini del progetto.