Esonero in Serie A, ora è UFFICIALE: tifosi senza parole

Clamoroso esonero in Serie A arrivato proprio in questi minuti. I tifosi non si aspettavano una presa di decisione simile da parte del club

Una delle squadre più importanti d’Italia ha deciso di mandar via l’allenatore dopo sole 4 giornate di campionato. La società ha ritenuto sufficiente quanto visto per intervenire subito e provare a salvare la stagione.

Dopo il pareggio di Genova la Roma ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Daniele De Rossi. I Friedkin erano arrivati a Trigoria nella giornata di ieri e sembrava che la loro presenza fosse propedeutica ad un sostegno all’allenatore in vista dei prossimi appuntamenti. La situazione è invece mutata all’improvviso e la decisione è stata quella di provare con una nuova guida tecnica, dopo aver collezionato appena 3 punti nelle prime 4 giornate di campionato.

La Roma ha messo assegno appena 2 gol in questa prima parte di Serie A, con una media che non veniva registrata da cinquant’anni. Contro la Juventus era arrivato un pareggio a reti inviolate che sembrava essere un brodino caldo in vista del prosieguo della stagione. Poi contro il Grifone un altro passo indietro, con un pareggio arrivato in extremis con il gol di De Winter di testa. Una vittoria che sarebbe servita assolutamente per invertire la rotta, visto che considerando anche la parte finale della scorsa stagione ne è arrivata una sola nelle ultime dieci gare (proprio contro il Genoa all’Olimpico).

La Roma esonera De Rossi: è caccia al sostituto

Lina Souloukou, Ceo della Roma, non ha mai avuto un rapporto molto positivo con Daniele De Rossi e alla fine è riuscita a convincere i Friedkin della necessità di cambiare guida tecnica. Adesso è partita già la caccia al possibile successore, con diverse opzioni in ballo che potrebbero essere annunciate nelle prossime ore. Si va da Max Allegri a Maurizio Sarri, con la suggestione Pioli, ancora non sicuro di firmare per l’Al-Nassr.

Nel frattempo andrà preparata la gara di domenica prossima contro l’Udinese, già decisiva per non accumulare troppo distacco nei confronti del treno Champions. Questa settimana tra l’altro è l’ultima senza l’appuntamento europeo, visto che l’esordio in Europa League è fissato per giovedì 26 settembre contro l’Athletic Bilbao, allo Stadio Olimpico. La presenza dei Friedkin a Trigoria dovrebbe portare all’annuncio del nuovo tecnico proprio in queste ore. I tifosi sui social non hanno comunque preso bene la notizia.