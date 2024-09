Infortunio Castellanos, le ultime: ecco quando rientra

C’è apprensione per le condizioni di Taty Castellanos dopo l’infortunio patito lunedì sera durante il match contro il Verona: ecco come sta

Forte apprensione in casa Lazio per le condizioni di Taty Castellanos. La squadra di Baroni e i suoi tifosi non sono riusciti a godersi a pieno la vittoria di lunedì contro il Verona che li ha proiettati nella zona alta della classifica proprio per l’infortunio patito da parte dell’attaccante argentino. L’ex Girona si è accasciato nel corso della ripresa per un problema muscolare all’adduttore della gamba sinistra ed è stato costretto al cambio.

Una vera sciagura per l’attaccante che finalmente aveva trovato quella continuità realizzativa che era mancata durante la scorsa stagione nel quale si pestava i piedi con Ciro Immobile. La concorrenza dell’ex Torino non gli aveva fatto sicuramente bene ma la società ha continuato a puntare su di lui e sull’investimento fatto nell’estate 2023, convinti che sia il profilo giusto per l’attacco capitolino di oggi e per le prossime stagioni.

Come sta Castellanos? Le ultime dopo il KO contro il Verona

I tre gol siglati in quattro partite stanno dando ragione, fin qui, alla scelta della dirigenza con “El Taty” finalmente libero da qualsiasi condizionamento psicologico dovuto all’ombra di Immobile. Quando tutto andava a gonfie vele, con anche la convocazione e debutto in nazionale durante la sosta, ecco il KO che ha fatto tremare giocatore e tifosi.

Si temeva lo stiramento pur essendoci sensazioni positive sin da subito sia da parte del giocatore sia dopo le prime valutazioni fatte a caldo dai medici. Per saperne di più però erano necessari gli esami strumentali che sono stati svolti questo pomeriggio. Solo grazie ad essi, infatti, si sarebbe saputo di più sulle reali condizioni del giocatore. L’argentino si è recato alla clinica di Villa Mafalda e il responso non lascia dubbi.

Taty Castellanos all’uscita della clinica ha voluto rassicurare tutti, rispondendo alle domande dei cronisti sorridendo: “Tutto ok, sto bene. Se gioco domenica? Sì, sì”. Dunque allarme rientrato, in attesa del comunicato ufficiale da parte della società che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ma le parole del classe ’98 possono valere come una sentenza. Naturalmente da qui a vederlo in campo dal 1′ domenica a Firenze ce ne passa: più probabile che Baroni decida di optare per una scelta prudente, facendolo partire dalla panchina e schierando Castrovilli o Noslin dietro Dia prima punta. A Formello non vogliono correre rischi, considerando il tour de force alle porte.