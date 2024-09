Inter, allarme Lautaro Martinez: cala il gelo

Non un momento positivo per il bomber nerazzurro: la prossima gara di Champions League sarà decisiva

L’Inter di Simone Inzaghi è reduce da un pari piuttosto amaro in quel di Monza, contro i ragazzi di Nesta è arrivata una prestazione scialba, poco convincente, scarsa a livello tattico e tecnico. Alla fine a correggerla è stata la zampata di Dumfries all’ultimo minuto: un goal che è servito a evitare la prima sconfitta stagionale.

L’inizio di campionato dei nerazzurri non è drammatico, ma nemmeno eccezionale. Verte su un equilibrio che prima o poi dovrà essere spezzato. Per raggiungere questo risultato, la squadra nerazzurra non può fare altro che affidarsi al proprio leader, al momento ancora a secco a livello di marcature.

Per Lautaro Martinez questo inizio di stagione è stato molto complicato: zero goal e finora nessuna prestazione convincente sul piano atletico oltre che tecnico, forse a causa di quell’affaticamento muscolare che gli ha impedito di giocare con continuità.

Lautaro Martinez, allarme tra i tifosi

Il bomber argentino, assoluto protagonista l’anno scorso, ha voglia di rifarsi e la prossima partita sarà una di quelle da cerchiare in rosso sul calendario, ovvero contro il Manchester City di Guardiola, un remake della finale persa nel 2023. Dall’argentino i tifosi si aspettano tanto, quantomeno la prima firma stagionale in nerazzurro: contro i Citisenz insomma l’occasione di rifarsi è piuttosto ghiotta.

Se il centravanti sudamericano sta vivendo un periodo buio, non si può dire lo stesso del compagno di reparto Marcus Thuram, che al momento si sta portando sulle spalle l’intera squadra nerazzurra. Su questo concorda anche l’ex attaccante, oggi opinionista di Sky Sport, Paolo Di Canto, il quale, pur considerando Lautaro un calciatore formidabile, non può al contempo giudicarlo positivamente fino a questo momento.

“Lautaro mi piace da morire, però gli manca quel qualcosa per essere campione. Forse patisce la gamba pesante per i tanti impegni. In passato gli capitava a gennaio o febbraio ma ora ha anticipato questa situazione: per l’Inter questo può essere un problema“, ha detto poco dopo la gara di Monza, in cui l’argentino fatto poco o nulla.

Poi continua paragonando l’argentino a Thuram: “L’ottimo avvio di stagione di Marcus Thuram potrebbe pesare perché vuole essere competitivo insieme a lui“. Così l’ex West Ham e Lazio che rimane dell’idea che il paragone tra i due compagni potrebbe portare a conseguenze non semplici da gestire.