Ribaltone totale sul destino di Theo Hernandez, così cambia tutto

Ancora in trattativa col Milan per un rinnovo che non arriva, il francese incassa la notizia proveniente dal suo vecchio club

C’era un tempo, non più lontano di 6 anni fa, in cui era stato etichettato come ‘Bad boy’. Grande talento, si diceva, ma non ha la testa per giocare ad alti livelli. Grandi ed innegabili potenzialità, giuravano tutti, ma non affidabile per via di una vita non esattamente improntata alla massima professionalità.

Nel calcio, si sa, è difficile staccarsi da un’etichetta appiccicata certamente troppo presto e magari anche immeritatamente, ma Theo Hernandez, col duro lavoro e con l’abnegazione, era riuscito a far ricredere tutti. Voluto fortemente da Paolo Maldini nell’estate del 2019, all’alba del brevissimo corso targato Marco Giampaolo, il francese si è conquistato la fiducia di tutti a suon di sgroppate, assist, gol e una corsa che davvero hanno in pochi al mondo.

Protagonista dello scudetto rossonero nel 2022 – indelebile nella memoria la cavalcata di 60 metri conclusa in rete nel match contro l’Atalanta a poche giornate dalla fine – il transalpino è assurto allo status di big della rosa. Di intoccabile o quasi. L’estate del 2024, quella dell’addio di Pioli, ha portato però il suo nome alla ribalta in sede di mercato. Il Bayern Monaco non ha nascosto il suo interesse per il fratello di Lucas, che ha iniziato a sedersi al tavolo delle trattative per il rinnovo con Furlani ed Ibrahimovic. Ecco nascere i primi problemi, i primi intoppi.

Theo Hernandez, la decisione di Ancelotti cambia tutto

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2026, Hernandez non è ancora riuscito a trovare l’accordo col club meneghino per un prolungamento del matrimonio in rossonero. Nel frattempo, sopite per ora le sirene tedesche, hanno iniziato a risuonare quelle spagnole, col suo vecchio club, quel Real Madrid che lo scartò nel 2018, tornato alla carica per il suo ex giocatore.

La pista che portava alla società merengue si era mostrata credibile sia per il bisogno della Casa Blanca di rinnovare la corsia di sinistra, sia per una mai sopita volontà del calciatore di prendersi la sua rivincita in una piazza che lo aveva allontanato troppo frettolosamente. L’ultimo annuncio proveniente dalla stampa spagnola però ha reso il ritorno a Madrid quasi impossibile.

Ferland Mendy, il titolare della fascia mancina nell’undici titolare di Carlo Ancelotti, sta per firmare a sorpresa il rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2027. Il precedente accordo, in scadenza nel prossimo giugno, sembrava poter arrivare a scadenza ‘naturalmente’, ma Florentino e Ancelotti hanno cambiato idea.

Con la permanenza del francese a Madrid si chiudono le porte del Santiago Bernabeu per Theo Hernandez, che già avrebbe comunque dovuto vincere la concorrenza di un certo Alphonso Davies come candidato al ruolo di nuovo terzino sinistro del club merengue.