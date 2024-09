Tegola tremenda in casa Milan, operazione sfumata

Salta tutto in casa Milan, l’affare è ormai sfumato: la tegola che ha coinvolto i rossoneri è davvero pazzesca

Mesi caldissimi quelli che ha vissuto il Milan e nel quale la dirigenza rossonera ha attuato l’ennesima rivoluzione tecnica. Si è ripartiti dall’addio di Stefano Pioli e l’approdo, con sorpresa di molti, di Paulo Fonseca sulla panchina del club meneghino. Una scelta che ha fatto storcere il naso – lo fa tutt’ora – a molti sostenitori del ‘Diavolo’.

Ad ogni modo solo il campo potrà dire se quella dei vertici del club di Gerry Cardinale sia stata la decisione giusta: fino a questo momento, in campionato, il Milan ha raccolto meno del previsto. Nonostante gli acquisti di spessore, alla fine, non siano affatto mancati. Pavlovic, Morata, Fofana, Abraham hanno – sulla carta – le qualità giuste per poter fare bene in maglia rossonera e provare a riportare il Milan ai fasti di un tempo. Ma a conti fatti il calciomercato per i rossoneri non si è mai chiuso del tutto. Si valutano già le opzioni per le prossime sessioni, a partire da quella invernale.

Nelle prime settimane del 2025 qualcosa di grosso potrebbe muoversi in casa rossonera: ciò che, entro fine agosto, Moncada e Furlani non sono riusciti a mettere nero su bianco. Un centrocampista, magari. Non sarà Adrien Rabiot, visto che i contatti con la mamma dell’ex juventino hanno già ampiamente portato esito negativo nelle scorse settimane. Ma non è finita qui: una nuova tegola si è abbattuta sui piani dei dirigenti milanisti, adesso un grande affare pare già sfumato definitivamente.

Milan, che mazzata: l’affare è saltato

Si parla di Ismael Bennacer che, nei giorni scorsi, è stato vittima di un grave infortunio con l’Algeria. Una tegola vera e propria che inciderà soprattutto sulle scelte che il Milan dovrà presto compiere in sede di mercato. Perché l’ex Empoli dovrà rimanere a lungo ai box: e adesso può cambiare proprio tutto.

La lesione al polpaccio destro rimediata da Bennacer è risultata più grave del previsto e, come annunciato dal Milan attraverso una nota ufficiale, il regista è stato nelle scorse ore operato dal Dr. Lasse Lempainen in Finlandia. Secondo il club di Via Aldo Rossi Bennacer rimarrà lontano dai campi di gioco per almeno quattro mesi: a questo punto la sua cessione, già ventilata nelle ultime ore di agosto, è ufficialmente saltata. Improbabile pensare infatti che nel mese di gennaio esista una società pronta a scommettere sull’algerino, ancora infortunato.

Il suo rientro in campo potrebbe coincidere per l’ultima settimana di gennaio, al massimo inizio febbraio. Una mazzata tremenda per il ‘Diavolo’ che da tempo valutava la cessione dell’algerino, seguito con grande interesse da diversi club arabi. Bisognerà, dunque, rimandare a fine campionato ogni valutazione. Bennacer, salvo clamorosi colpi di scena, rimarrà al Milan fino all’estate 2025. Al momento per l’algerino 3 presenze e appena 59′ in campo agli ordini di Fonseca.