Torna all’Inter la prossima estate, affare da capogiro

Grande ritorno all’Inter nella prossima estate, i nerazzurri sognano il grande affare: notizia che fa felice società e tifosi

Confermarsi, dopo la vittoria di uno scudetto, è difficile per tutti. Lo si è visto nelle ultime stagioni, specialmente, una volta concluso il maxi ciclo della Juventus. Lo sta ribadendo l’Inter, che nonostante si sia presentata al via dell’annata 2024/2025 con i chiari favori del pronostico per rimanere davanti a tutti in queste primissime gare ha accusato alcuni momenti di passaggio a vuoto.

Alla prima giornata, contro il Genoa, sono sfuggiti due punti che sembravano in cassaforte, con il pari subito in pieno recupero. A Monza, è stata l’Inter a salvarsi nel finale, ma in capo a una partita giocata quasi interamente sotto tono, forse con il pensiero un po’ troppo alla Champions. Ancora una volta, la conferma che nonostante si parta da un elevato livello di forza, nel nostro campionato non si può sottovalutare nessun incontro.

Alle viste, un doppio impegno che ora dirà molto sulla reale consistenza dei campioni d’Italia, con il debutto in Champions League con il Manchester City e il derby con il Milan. L’asticella si alza, ma di sicuro gli uomini di Inzaghi, quanto a concentrazione, torneranno a essere sul pezzo più di quanto fatto in Brianza.

La rosa sembra comunque all’altezza di rendere ad alto livello sul doppio fronte, italiano ed europeo, avendo trattenuto tutti i big e con qualche innesto funzionale e importante per allungare le rotazioni. Ma è una Inter che non si culla sugli allori e pensa alle mosse di mercato del futuro, per continuare a rinforzarsi e rimanere competitiva. C’è già, nei piani di Marotta e Inzaghi, un clamoroso ritorno in nerazzurro.

Inter, riecco Hakimi: questa volta si può fare davvero

E’ stato a Milano un solo anno, nel 2020/2021, agli ordini di Conte, ma Achraf Hakimi ha lasciato un bellissimo ricordo in maglia interista. Una freccia sulla fascia destra, con una spiccata pericolosità offensiva e anche diversi gol nei piedi.

Con sette reti in campionato, il marocchino contribuì notevolmente alla vittoria di quello scudetto. L’Inter ha spesso ripensato a lui e lo stesso giocatore ha mostrato in questi anni di non aver dimenticato l’esperienza vissuta. Al Psg, si è tolto le sue soddisfazioni, ma, con un contratto in scadenza nel 2026, se nemmeno quest’anno i francesi non dovessero riuscire a centrare l’ambita vittoria della Champions, potrebbe pensare di cambiare aria. E l’Inter, naturalmente, vuole farsi trovare pronta.