Totò Schillaci, chi è sua moglie e dove vivevano: dettagli da brividi

La notizia della tragica scomparsa del bomber che fece sognare un paese intero ad Italia ’90 ha sconvolto il mondo del calcio

Ci sono personaggi al cui ricordo sono legati momenti indimenticabili, scolpiti nella memoria per sempre. Al di là del fatto che quell’incredibile favola di cui si erano resi protagonisti si sia conclusa con un trionfo o meno. Il nome di Totò Schiilaci, partito come riserva di Gianluca Vialli nei Mondiali di Italia ’90, è ancora vivo tra tutti gli appassionati di calcio.

A suon di gol il classe ’64 palermitano aveva trascinato gli Azzurri di Azeglio Vicini fino a quella maledetta semifinale contro l’Argentina. Al ‘San Paolo’ l’illusione di una nazione intera si spezzò ai calci di rigore, con abbondanti lacrime versate da tutto il gruppo e da milioni di tifosi a casa. Quelle stesse lacrime oggi 18 settembre sembrano quasi senza significato di fronte alla notizia della morte dell’ex bomber.

Totò, afflitto da un tumore al colon, era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Civico di Palermo nel reparto di pneumologia. Le sue condizioni, aggravatesi nelle ultime ore, avevano già destato una qual certa preoccupazione. Nella mattinata di mercoledì, la tragica notizia: se n’è andato a soli 60 nemmeno compiuti (li avrebbe fatti il prossimo 1 dicembre) uno dei giocatori più amati della storia del calcio italiano.

Totò Schillaci, le incredibili curiosità sulla sua vita privata

In molti ricorderanno che nel 2022, in coppia con la moglie Barbara Lombardo, l’ex centravanti di Juve ed Inter aveva partecipato alla nota trasmissione ‘Pechino Express’. I due si erano fatti chiamare ‘I Siculi’, facendosi apprezzare dal pubblico per la loro sintonia e dolcezza. “Sono qui dopo aver sconfitto il cancro“, aveva dichiarato orgogliosamente Schillaci. Un’affermazione che purtroppo sarebbe stata smentita dalle diagnosi successive.

Ma chi è la moglie dell’amatissimo ex attaccante? Barbara è nata a Palermo nel 1975, ha un passato da modella e ha anche partecipato a Miss Italia. Esercita la professione di odontotecnica. Vive in una casa in campagna, condivisa col marito e con una figlio avuto da una relazione precedente.

I due si sono sposati nel 2012, dopo esser stati legati da una forte amicizia durata circa 10 anni, e solo successivamente sfociata nel matrimonio. Insieme gestivano il “Louis Ribolla” un centro sportivo fondato dal calciatore per aiutare i bambini dei quartieri più difficili attraverso la pratica dello sport. Per uno che aveva abbandonato del tutto la scena del grande calcio, l’iniziativa di ripartire dal basso aiutando i più bisognosi la dice lunga sulla straordinaria umanità di un campione che ci ha lasciato troppo presto.