Ufficiale Koopmeiners, terribile notizia per i tifosi della Juve

Arrivano notizie non esaltanti per Teun Koopmeiners, uno dei colpacci effettuati sul mercato estivo dalla Juventus di Thiago Motta.

Dopo una partenza superlativa in campionato, con il doppio 3-0 inflitto prima al Como e poi al Verona in trasferta, la Juventus si è fermata. Una frenata dovuta a due pareggi scialbi, senza grandi emozioni e privi di quelle giocate che avevano alimentato la fantasia e le speranze dei tifosi bianconeri. Due 0-0 poco gradevoli contro Roma e Empoli nelle ultime due giornate di campionato.

Di positivo c’è che la squadra di Thiago Motta è ancora ferma a quota zero reti subite in Serie A, segno di una fase difensiva molto ben eseguita da Bremer e compagni. Ma manca ancora la brillantezza di gioco, la rapidità di manovra e la concretezza che avevano fatto del Bologna di Motta un vero e proprio esempio di calcio moderno.

In particolare è il pareggio sul campo dell’Empoli di sabato scorso ad aver fatto scattare l’allarme in casa Juve. Prova deludente soprattutto di molti singoli, come Dusan Vlahovic che ha mancato il gol della vittoria e non ha dato la profondità giusta ai suoi. Ma anche un altro elemento, molto atteso ed osannato, è finito sul banco degli imputati: si tratta di Teun Koopmeiners, il colpaccio estivo strappato ai rivali dell’Atalanta.

Prima bocciatura per Koopmeiners: i motivi della sua prova flop

Koopmeiners ha debuttato in maglia Juve nel secondo tempo del match con la Roma, mostrando di essere ancora in ritardo di condizione. Mentre contro l’Empoli mister Motta lo ha schierato da titolare, nel ruolo di trequartista alle spalle di Vlahovic. La sua prestazione non ha convinto, viste le tante insufficiente prese nelle pagelle del giorno dopo.

La sua posizione in campo potrebbe non agevolarlo, visto che all’Atalanta era più abituato a giocare a tutto campo. Lo ha sottolineato Paolo Di Canio, l’ex fantasista ed oggi opinionista di Sky Sport: “La Juve se gioca così non riesce a dare velocità e cambio ritmo al suo gioco. Koopmeiners per esempio non può essere utilizzato in quel ruolo, non riuscirà mai ad esprimersi al meglio. Ha bisogno di spazio per agire, dietro alle punte vedrei meglio Yildiz che ha maggiore cambio di passo”.

Dunque un problema tattico quello che riguarda Koopmeiners, almeno secondo Di Canio. L’ex Atalanta sarebbe troppo rinchiuso in questa posizione tra le linee, ma incapace di regalare strappi e giocate di prima che servirebbero per alimentare le punte. Possibile che Motta dalla prossima sfida, quella di Champions League contro il PSV, possa cambiare qualcosina nelle scelte iniziali.