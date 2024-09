Fonseca choc, arriva una terribile notizia per i tifosi del Milan

Dopo l’1-3 subito dal Liverpool in Champions il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è sempre più incerto: cosa sta succedendo.

Il 4-0 rifilato al Venezia in campionato aveva fatto pensare che il peggio fosse passato e che pian piano il Milan stava ritrovando la rotta giusta. Evidentemente si trattava solo di un’illusione: la gara di esordio nella nuova Champions League ha fatto riemergere tutti i problemi dei rossoneri. Martedì sera, davanti al pubblico di San Siro, la squadra di Fonseca era partita bene trovando subito il vantaggio con Pulisic ma ha poi tirato i remi in barca lasciando completamente l’iniziativa al Liverpool.

Alla fine i Reds si sono imposti con il punteggio di 3-1: un risultato che avrebbe potuto assumere anche proporzioni più rotonde, visti i due pali e le diverse occasioni avute dagli inglesi. Tanti tifosi rossoneri hanno scelto di lasciare il Meazza con largo anticipo: un chiaro segnale di come il popolo milanista non abbia affatto gradito la prestazione del Diavolo e più in generale un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

Il più criticato è ancora una volta Paulo Fonseca, sempre più sulla graticola. Nel post gara su Sky Sport il tecnico portoghese ha dovuto fare i conti anche con gli affondi di Fabio Capello e Zvonimir Boban, che non hanno usato giri di parole per descrivere la brutta prova offerta da questo Milan europeo.

Fonseca choc, la sentenza è devastante: tifosi distrutti

Non è tutto, perché anche un noto giornalista Mediaset ha scelto toni tutt’altro che concilianti nei riguardi dell’ex allenatore della Roma. Riccardo Trevisani, intervenuto nel podcast ‘Fontana di Trevi’ di Cronache di Spogliatoio, ha detto chiaramente che secondo lui il Milan “non andrà in Champions League per colpa dell’allenatore“.

Trevisani ricorda che il Milan è una squadra che ha vinto 7 Champions, pertanto non può che ambire ai massimi traguardi. “Fonseca è più da Shakhtar, da Lille“, aggiunge il giornalista Mediaset. All’inizio della stagione era stato proprio lui a sollevare dubbi sul modo di giocare dell’allenatore lusitano, in particolare sulle difficoltà difensive: per Trevisani, infatti, il Milan prenderà almeno 50 gol con Fonseca e la media di queste prime gare è addirittura superiore al pronostico del telecronista sportivo.

Il giornalista Mediaset ritiene che il Diavolo abbia una rosa per fare almeno secondo o al massimo terzo, ma in queste condizioni anche il quarto posto è a rischio. Sarebbe un grosso problema per la società del presidente Cardinale, specialmente sul piano economico: partecipare alla Champions è troppo importante per le casse del club. Il derby contro l’Inter potrebbe dire molto sul futuro di Fonseca.