Guardiola scippa Milano: 40 milioni e plusvalenza choc

Irrompe Pep Guardiola sul calciomercato con mirino sulla Serie A, scippo a una squadra di Milano: affare da 40 milioni di euro

E’ ricominciata la Champions League, con il nuovo format che suscita grande curiosità e attesa in tutti gli appassionati. Forti emozioni in ballo già dalla prima fase del torneo, le cinque squadre italiane proveranno a farsi valere ma, almeno per il momento, le favorite sono altre. Caccia aperta al Real Madrid campione in carica, con il Manchester City di Guardiola prima antagonista designata.

Gli inglesi, che riuscirono a trionfare nel 2023 dopo anni di tentativi andati a vuoto, vogliono riprovarci e hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, vista la qualità e la profondità della propria rosa. In cui non c’è solo lo scatenato Haaland a rubare la scena.

Il City ha iniziato questa stagione con grandissima determinazione, ribadendo la propria forza e di essere avversario molto pericoloso per tutti. Ma Pep Guardiola sta pensando a qualche rinforzo, in vista del mercato di gennaio e a questo proposito la minaccia sul nostro campionato è concreta. C’è infatti, nei suoi pensieri, un giocatore che a Milano sta strappando applausi e che potrebbe essere acquistato per 40 milioni di euro.

Il Milan trema, Guardiola vuole Reijnders

Il giocatore in questione è Tijani Reijnders, che al Milan risulta sempre uno dei migliori in campo e uno dei giocatori capaci di determinare maggiormente. Per utilizzarlo al meglio, non a caso, Fonseca ha deciso di schierarlo da trequartista.

Un ruolo, quello di sotto punta, in cui ha mostrato il meglio già nella sua nazionale e ora proverà a fare lo stesso anche con la maglia del Diavolo, provando a risollevare i rossoneri da un avvio di stagione alquanto difficile. Ma questo ha finito con l’attirare l’attenzione proprio del City, che avrebbe bisogno di un altro calciatore, in mezzo al campo, con la capacità di districarsi tra più ruoli, con qualità e gol nei piedi.

Ecco perché a gennaio i campioni d’Inghilterra intendono provarci seriamente, come riportato da diverse testate internazionali in questi giorni. Il Milan, naturalmente, non vorrebbe privarsi di uno dei suoi migliori talenti, ma di fronte a un’offerta elevata, con la possibilità di mettere a segno una super plusvalenza considerati i 18 milioni spesi per acquistarlo nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar, potrebbero cedere.