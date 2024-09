La Juve saluta Vlahovic: erede già bloccato

La Juventus pronta a dire addio a Dusan Vlahovic, ecco i piani del club bianconero: già bloccato l’erede del serbo

La stagione calcistica è iniziata con una grande attesa nei confronti della Juventus, in maniera quasi naturale vista la rivoluzione effettuata dai bianconeri in campagna acquisti. Il club ha deciso di stravolgere i propri paradigmi a carattere gestionale e tecnico, per avviarsi verso un nuovo ciclo. Puntando però anche su qualcuno della ‘vecchia guardia’ per ottenere risultati importanti, come Dusan Vlahovic.

Il serbo doveva essere il trascinatore della Juventus, al momento dell’acquisto nel gennaio del 2022, ma in queste stagioni non è quasi mai riuscito a esprimersi al massimo. Il suo rendimento non è stato certo da buttare, anzi, ma ci si aspettava qualcosa in più. Lo scorso anno ha concluso al secondo posto la classifica marcatori e ha siglato la rete con cui la Juventus ha vinto la Coppa Italia, tornando a vincere un trofeo dopo tre anni di digiuno. Ma questo, nei piani della società e nei desideri dei tifosi, dovrebbe essere l’anno della svolta.

Tuttavia, se la Juventus di Thiago Motta si inizia a intravedere, dopo il brillante successo contro il Psv Eindhoven in Champions League, Vlahovic fa ancora fatica a decollare. Doppietta contro il Verona, ma altre quattro gare a secco, per lui. E a questo punto, il club riflette sul suo futuro. Anche considerando che il prossimo anno il bomber andrà in scadenza e avrà un contratto da 12 milioni di euro di ingaggio, si cercherà un rinnovo al ribasso, ma senza accordo sarà addio.

Juventus, scelto il sostituto di Vlahovic: ecco dove andrà a giocare il numero 9

Juventus che potrebbe comunque decidere, in ogni caso, di salutare il suo centravanti, cercando di monetizzare dalla sua cessione risparmiando notevolmente sul suo stipendio. Le parole di Giuntoli sono state illuminanti in tal senso: il direttore tecnico dei bianconeri ha chiarito che ora si va maggiormente alla ricerca di giocatori i cui ingaggi sono sostenibili.

Ecco perché, stando a quanto riportato da ‘Caughtoffside’, in Inghilterra, torna in auge il nome di Jonathan David per l’attacco bianconero. Il canadese potrebbe essere prelevato a parametro zero dal Lille la prossima estate. Per la Juventus sarà comunque fondamentale battere la concorrenza di Napoli, Inter e Milan.

Quanto a Vlahovic, su di lui potrebbe fiondarsi l’Arsenal. I ‘Gunners’ cercheranno un nuovo centravanti e il serbo potrebbe essere più economico, in termini di cartellino, rispetto a Sesko, che rimane la prima ipotesi.