Lutto in Serie A, il cordoglio di una Big: che dolore

Un terribile lutto ha colpito, nelle ultime ore, la Serie A: se ne va una figura storica del club

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Un terribile lutto quello che ha colpito, nelle ultime ore, il campionato di Serie A ed in generale il mondo del calcio. Se ne è andato una figura storica del club in cui ha scritto pagine molto importanti. Un personaggio molto amato dai tifosi e non solo.

Una persona perbene veniva descritta Ernesto Alicicco. Un nome che ha fatto la storia della Roma visto che, per ben 23 anni (precisamente dal 1978 al 2001), ha svolto il ruolo di medico sociale del club giallorosso. Ha vissuto i due presidenti Dino Viola e Franco Sensi. Di conseguenza ha trionfato nei due scudetti conquistati dai giallorossi nel corso della sua storia calcistica.

Roma e Serie A in lutto, addio ad Ernesto Alicicco: storico medico sociale

A diramare la terribile notizia ci ha pensato suo fratello Francesco sui social network. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 89 anni. L’uomo si è spento circondato dall’affetto della sua famiglia, amici e parenti. Il prossimo 7 novembre avrebbe compiuto ben 90 anni. Oltre ad essere stato medico della Roma, ha rappresentato (con lo stesso ruolo) anche quello della FIGC per il settore giovanile per dieci anni (dal 1968 al 1978).

Dopo l’esperienza vissuta alla Roma ha accettato il trasferimento al Brescia. All’epoca le ‘Rondinelle’ erano guidata da un’altra figura storica del calcio italiano come Carlo Mazzone. Il rapporto con ‘Sir Carletto’ andava oltre il lavoro, visto che era di amicizia vera. Dal 2006 al 2008 ha presieduto la commissione medica del settore giovanile scolastico.

L’#ASRoma piange la scomparsa di Ernesto Alicicco. Tra il 1978 e il 2001 ha curato i nostri campioni, resterà nel nostro cuore per sempre. pic.twitter.com/YN4qsjgRVa — AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2024

Una terribile perdita per il calcio italiano, Alicicco veniva descritto come una persona che metteva l’anima in quello che svolgeva. Anche la Roma, attraverso il suo canale ufficiale di ‘X’ ha voluto ricordarlo e ringraziarlo per tutto quello che ha dato alla causa giallorossa in questi anni: “Ha curato i nostri campioni. Resterà per sempre nei nostri cuori“. I funerali si sono svolti nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, alle ore 11 in piazza dei Quiriti nella chiesa di San Gioacchino.