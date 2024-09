Max Allegri di nuovo in Serie A, spunta un indizio inequivocabile

Max Allegri presto tornerà di nuovo in serie A: spunta un indizio inequivocabile sull’ex allenatore della Juve, ecco tutti i dettagli

Max Allegri è molto vicino al ritorno in serie A. L’ex allenatore della Juve ha già fatto sapere di considerare eventuali proposte e di non volersi fermare all’anno sabbatico scelto da molti tecnici per ricaricare le pile. Il livornese, invece, davanti ad un progetto che lo soddisfi è pronto a scegliere un nuovo club subito.

Tutti sanno com’è finita in maniera burrascosa la sua avventura con la Juve con un incredibile esonero a due giornate dalla fine dello scorso campionato dopo la “notte di fuoco” successiva alla vittoria della Coppa Italia. Nonostante il traguardo conquistato insieme alla qualificazione in Champions League. Lo show di cui si rese protagonista attaccando arbitri, giornalisti e dirigenza (in particolare Giuntoli) non gli lasciò scampo. Ad ogni modo la sua avventura a Torino era conclusa, i fatti accelerarono l’addio.

Allegri torna in serie A, spunta l’indizio incredibile

Adesso per il tecnico potrebbe esserci il possibile rientro in serie A. Si è vociferato a lungo del Milan, in caso di esonero di Fonseca. Max continua ad essere monitorato dalla dirigenza rossonera ma intanto un’altra squadra era pronta a beffare i meneghini, segno dei tanti club che lo seguono.

“L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”, con questa nota la Roma nella mattinata di mercoledì ha annunciato l’esonero di De Rossi. Un fulmine a ciel sereno che per alcuni era nell’aria. Specialmente i bookmakers avevano visto crollare la quota dell’esonero dell’ex centrocampista da 6 a 3 nelle ultime ore.

Tra i papabili per la sostituzione inizialmente c’era proprio Max Allegri! La sua quota era quella più bassa ed era dato in netto vantaggio rispetto ad altre soluzioni come Maurizio Sarri (ex Lazio) o l’allenatore che è stato poi effettivamente scelto, Ivan Juric. Naturalmente l’arrivo dell’ex Torino chiude le porte a qualsiasi voce di approdo dell’ex Juve nella Capitale, almeno per ora. Ma ad ogni modo il ritorno in panchina (e in serie A) del livornese sembra essere molto vicino.