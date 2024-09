Mercato bloccato per la big: stipendi non pagati

Il club si rifiuta di pagare gli stipendi alla sua ex stella, interviene l’UEFA: possibile blocco del mercato e non solo per la big europea

Possibile mazzata in arrivo da parte dell’UEFA nei confronti del top club che, dopo essersi rifiutato di pagare le restanti mensilità dello stipendio alla sua ex stella, rischia di vedere il proprio mercato bloccato.

L’addio di un giocatore come Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain a parametro zero è stata una delle operazioni in uscita più disastrose da parte del club parigino. Se Neymar era stato ceduto quantomeno per 90 milioni di euro all’Al Hilal (nonostante i 220 milioni di euro spesi per prelevarlo dal Barcellona ndr.), per la stella francese il PSG non ha potuto incassare un euro e lo ha visto trasferirsi al Real Madrid senza poter far niente.

Inoltre, i rapporti con Mbappé si sono del tutto deteriorati fin dallo scorso inverno e c’è anche in corso una battaglia legale tra le parti. La stella francese ha infatti chiesto al club parigino il pagamento del resto delle mensilità del suo contratto risalenti ai mesi di aprile, maggio e giugno per un totale di 55 milioni di euro, ma quest’ultimo si è ufficialmente rifiutato di farlo.

Sul caso è già intervenuta la LFP (Ligue de Futbol Profesional), che ha ordinato anch’essa al PSG di saldare il proprio debito con Mbappé, ma presto è previsto anche l’intervento dell’UEFA pronta ad usare il pugno duro nei confronti dei parigini.

PSG-Mbappé, interviene l’UEFA: possibile blocco del mercato per i parigini

Il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di pagare il resto delle mensilità del contratto di Kylian Mbappé. Il club parigino sostiene di aver raggiunto un accordo verbale con il giocatore che avrebbe deciso di rinunciare al bonus di rinnovo del contratto firmato nel 2022, cosa che il giocatore ritiene non veritiera in quanto il gentlemen agreement tra le parti non sarebbe stato rispettato Da qui, la decisione di Mbappé di iniziare una dura battaglia legale per vedere riconosciuti i propri diritti.

Secondo quanto riportato da Okdiario.com, la stella francese è pronta non solo a rivolgersi ancora alla LFP, che già in un primo momento gli ha dato ragione, ma anche agli organi competenti dell’UEFA. Qualora anche l’UEFA dovesse dar ragione a Mbappé, il PSG sarebbe costretto a versare i 55 milioni di euro al suo ex giocatore e, nel caso in cui decidesse di non farlo, andrebbe incontro al blocco del mercato.

Una decisione, questa, che sarebbe un colpo durissimo per il PSG che punta a costruire una squadra forte e di grande qualità per poter vincere la tanto agognata Champions League. La battaglia legale tra le parti si preannuncia lunga e dura e la sensazione che si ha è che tra Mbappé ed il PSG potrebbe finire davvero malissimo.