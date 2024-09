Addio Juve, è ufficiale: un Top si trasferisce nella capitale

Addio per la Juve, adesso è ufficiale: un top si trasferisce nella capitale, è arrivato l’annuncio. I tifosi dovranno farsene una ragione

Arriva l’ufficialità che in molti non volevano ricevere in casa Juve. La notizia è arrivata nella giornata di mercoledì, niente da fare per il club bianconero e per Cristiano Giuntoli che a lungo avevano fatto la bocca di vederlo a Torino. Durante una sessione di mercato ci sono i colpi fatti e quelli svaniti. Non sempre gli obiettivi vengono centrati e probabilmente alla Juve sta anche bene così.

Nel capoluogo piemontese, infatti, sono arrivati pezzi da novanta come Koopmeiners e Nico Gonzalez, oltre a Francisco Conceiçao. Il sogno dei tifosi era mettere la ciliegina sulla torta dopo la partenza di Chiesa, prendendo quel sostituto del figlio d’arte tanto desiderato ma alla fine non arrivato. Il nome principale era quello di Sancho, ma col finire del mercato le uniche speranze andavano riverse sugli svincolati, una lista mai come quest’anno ben folta e nutrita.

Niente da fare per la Juve: va in un club della capitale, adesso è ufficiale!

Tra questi c’era Anthony Martial, fantasista francese, classe 1995. Dopo quasi una decade al Manchester United, la sua esperienza col club di Premier League si era conclusa la scorsa estate, quando era scaduto il suo contratto. Dal 2015 al 2024, tranne una parentesi di sei mesi al Siviglia, era stato con i Red Devils.

Cercava squadra l’ex vice-campione d’Europa con la Francia nel 2016. E la Juve era tra le papabili, a lungo inseguito da Cristiano Giuntoli. Il suo nome non rappresentava una priorità, alcuni addetti ai lavori si aspettavano un ritorno di fiamma per lui una volta conclusi gli altri acquisti e dopo la cessione di Chiesa. Alla fine la dirigenza bianconera ha lasciato perdere la pista e così il giocatore era rimasto libero. Almeno fino a qualche giorno fa, quando ha firmato con un nuovo club.

Trasferimento nella capitale per lui, per la precisione quella greca, Atene. L’attaccante, infatti, giocherà nell’AEK Atene, avendo firmato un triennale fino al 2027. L’annuncio è stato dato sui profili della nuova squadra di Martial, con tanto di orario e gate di arrivo del giocatore in città in modo da poter ricevere una calorosa accoglienza da parte dei tifosi. Si rimette così in gioco dopo 317 presenze e 90 gol con il Manchester.