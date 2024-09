Dall’Inter alla Juve: doppio addio e firma a gennaio

L’Inter deve guardarsi da un doppio assalto in vista del mercato di gennaio, con i rivali juventini pronti allo sgarbo.

Anche quest’anno, al netto delle prime giornate di campionato, la lotta scudetto potrebbe tornare ad essere un discorso bianco-nero-azzurro. Inter e Juventus dovrebbero essere le due squadre maggiormente accreditate alla lotta per il titolo nazionale, vista la qualità delle rose e le forti ambizioni dichiarate anche sul mercato estivo.

Due formazioni, quelle di Simone Inzaghi e Thiago Motta, che hanno anime simili ma caratteristiche molto differenti. Molto dei rispettivi successi passerà dalla solidità e dal gioco di squadra, ma anche dalla qualità offensiva dei propri attaccanti. L’Inter, che vanta un parco centravanti molto importante, sembra non avere problemi in tal senso, ma deve sempre stare attenta alle voci di mercato internazionali.

La stessa Juve, che si sta affidando ciecamente a Dusan Vlahovic come unico riferimento offensivo, è sempre all’erta per provare a migliorare la propria situazione in rosa. Il mercato di gennaio potrebbe portare delle sorprese in tal senso, viste le occasioni che dovrebbero crearsi e soprattutto i rumors provenienti dall’estero.

L’Inter rischia la doppia beffa a gennaio: c’entra anche la Juve

In particolare è l’Inter a doversi guardare le spalle a gennaio. Soprattutto per le voci che arrivano dalla Premier League. Il portale sportivo TeamTalk ha parlato di un vero e proprio assalto che una big del campionato inglese dovrebbe preparare nella sessione invernale.

L’Arsenal ha bisogno di nuove forze offensive per cercare di tenere il passo del Manchester City in campionato e fare un cammino importante in Europa. C’è già una lista pronta per mister Arteta di papabili rinforzi a gennaio, che comprende due calciatori in orbita interista. Il primo è Marcus Thuram, il centravanti francese che è ormai un punto fermo della squadra di Inzaghi, protagonista della cavalcata scudetto del 2023-2024.

L’altro grande obiettivo si chiama Jonathan David, prima punta canadese in scadenza di contratto con il Lille. Un calciatore che però fa gola sia all’Inter che alla Juventus, entrambe pronte a muoversi per ottenere il suo cartellino a costo zero nel giugno 2025. Ma i Gunners possono anticipare la concorrenza e fare uno sforzo per portarlo in Premier a gennaio prossimo.

Insomma, due brutte notizie per i club italiani, con l’Arsenal che si imporrà come antagonista principale nel valzer di punte. Certo è che l’Inter non intende rinunciare facilmente a Thuram e lavorerà sui fianchi per David, con buona pace dei rivali juventini.