David al posto di Lautaro: maxi incasso per l’Inter

Il calciomercato ha chiuso i battenti da tre settimane ma per le squadre è già tempo di lavorare a quello che potrà accadere in vista della prossima stagione.

Trattenuto Lautaro Martinez durante la scorsa sessione di mercato, l’Inter dovrà fronteggiare anche in futuro a quelle che saranno le offerte provenienti dalle big europee per il proprio gioiello.

Le ultime notizie di mercato non lasciano tranquilla la squadra nerazzurra che dovrà guardarsi dall’assalto di diversi club per il centravanti campione del mondo con l’Argentina. Lautaro Martinez, dal canto suo, ha spesso dichiarato di essere molto legato all’Inter e di voler proseguire la sua carriera a Milano ma il richiamo delle altre big potrebbe cambiare le carte in tavola. In questi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci riguardanti la volontà di un club di puntare su di lui in vista della prossima stagione.

Inter in ansia, una grande squadra europea su Lautaro Martinez

Stando a quanto affermato da Todofichajes.com, il Barcellona sarebbe sulle tracce di Lautaro Martinez per la prossima stagione con l’intenzione di affidare il ruolo di centravanti all’argentino che andrebbe così a prendere il posto di Robert Lewandowski.

Il polacco, classe 1988, ha un contratto fino al giugno del 2026 con il Barcellona ma al termine della prossima stagione compirà 37 anni. Un motivo in più per i catalani per guardarsi intorno in vista della prossima estate mettendo nel mirino l’attaccante dell’Inter. Per strappare la punta ai nerazzurri però sarà necessaria una somma intorno ai 140 milioni di euro con l’Inter che potrebbe investire il denaro per portare a disposizione di Simone Inzaghi un nuovo attaccante ed andare a puntellare gli altri reparti.

Al posto di Lautaro Martinez potrebbe arrivare Jonathan David. L’attaccante canadese, in passato seguito con attenzione anche dal Milan, potrebbe sbarcare a Milano a costo zero essendo in scadenza di contratto con il Lille. L’Inter andrebbe così a chiudere un altro colpo in stime Thuram e Taremi, andando a regalare al proprio tecnico una punta di nuovo a costo zero mettendo sul piatto un contratto molto remunerativo al giocatore classe 2000.

L’attacco dell’Inter potrebbe subire diversi ritocchi già per quello che riguarda gennaio con i nerazzurri pronti a salutare due pedine già presenti nella rosa nerazzurra. Verso l’addio infatti sembrano andare sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. I due al momento sono in fondo alle gerarchie dell’attacco nerazzurro con Marotta che potrebbe decidere di regalare un nuovo attaccante ad Inzaghi in caso di cessione di uno dei due.