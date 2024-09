Juve-Napoli, è allarme: un Big salta la super sfida

Si avvicina Juventus-Napoli, sfida cruciale di questo avvio di campionato: assenza pesante di un big, le ultime notizie

Dopo un inizio di campionato più o meno interlocutorio, ora è il momento di gettare via la maschera. Arriva il weekend dei primi veri e propri big match, quelli che potranno dire qualche cosa di importante sulle ambizioni delle grandi squadre in questo torneo. Il calendario, per la quinta giornata, propone Juventus-Napoli e Inter-Milan.

Sfide che si presentano quasi da sole e la cui importanza è sotto gli occhi di tutti, per il valore che hanno in termini di rivalità delle squadre a confronto, per le reciproche aspettative che si mettono sul tavolo e per molto altro ancora. C’è decisamente qualcosa di particolare in ciò che andrà in scena a Torino, domani sera, alle ore 18. Allo Stadium arriva Antonio Conte, che non sarà mai un avversario come gli altri.

Il pugliese si troverà di fronte al suo passato, cercando di dare un segnale forte con il Napoli, che pare aver già ricompattato rispetto ai disastri dello scorso anno. Gli azzurri arrivano con un punto davanti in classifica, abbastanza a sorpresa, ma occhio alla Juventus di Thiago Motta che pare sbocciata finalmente, almeno a giudicare da quanto si è visto in Champions League contro il Psv Eindhoven.

Pronostico naturalmente incertissimo, la Juventus vuole far pesare il fattore campo e a sua volta dare un segnale in chiave scudetto ma il Napoli ha il potenziale per mettere in difficoltà chiunque e anche i bianconeri. Sul big match pende però l’assenza di un possibile protagonista.

Tegola Juventus, Milik ai box ancora per diverso tempo: l’annuncio che preoccupa i bianconeri

La Juventus non avrà ancora a disposizione Arkadiusz Milik. Il grande ex è ancora costretto ai box, dopo l’infortunio estivo al ginocchio. Ma le brutte notizie per i bianconeri non finiscono qui.

E’ una Juventus che, non avendo trovato sul mercato una alternativa valida per Vlahovic, ha mantenuto in rosa il polacco, che dovrebbe dunque essere il vice del serbo per tutta la stagione. Ma Milik resterà fuori almeno per un altro mese. I tempi di recupero dell’ex Napoli si sono ancora allungati, come rivelato da ‘Sky Sport’. In questo periodo, dunque, Vlahovic dovrà cantare e portare la croce al centro dell’attacco.