Milan, contatti col nuovo allenatore: nome assurdo al posto di Fonseca

Il Milan ha avviato i contatti con il nuovo allenatore e adesso dipende tutto dai risultati di Fonseca: se sbaglia nel derby è già pronto a subentrare

I rossoneri sono stati pesantemente sconfitti dal Liverpool in Champions League e ora c’è la convinzione sempre più diffusa che Fonseca non sia l’uomo giusto per guidare un club così ambizioso. Il nome giusto è già alla porta.

L’esordio nella nuova edizione della Champions League doveva essere diverso. L’appuntamento con il Liverpool, in un San Siro completamente gremito, lasciava sperare in qualcosa di meglio. Alla fine i ragazzi di Sloth si sono imposti con un comodo 1-3, lasciando perennemente la sensazione di essere di un altro livello. Fonseca aveva preso una boccata d’ossigeno con la vittoria contro il Venezia. Un ostacolo troppo semplice, però, per potersi considerare fuori dalla crisi. Adesso il derby farà capire di che pasta è fatto questo Milan. O si risorge o si annega definitivamente.

In caso di sconfitta le voci provenienti da Milanello parlano già di un esonero sicuro. I nomi dei sostituti sono iniziati a circolare già da settimane e resta solo a capire chi verrà scelto dalla triade Furlani, Ibrahimovic, Moncada. L’opzione ritorno di Pioli è ora da scartare visto che è arrivata la firma per l’Al-Nassr proprio nelle scorse ore. Restano in piedi il grande ex Allegri o la suggestione Maurizio Sarri, sempre in cerca di una nuova squadra dopo la Lazio.

Il Milan pensa a Terzic per il dopo Fonseca: ci sono già stati contatti con Ibrahimovic

Tra i nomi accostati al Milan in quest’ultimo periodo ce n’è uno che sarebbe già stato contattato dalla dirigenza rossonera. Stiamo parlando di Edin Terzic, colui il quale ha guidato il Borussia Dortmund alla finale della scorsa Champions League. Non avendo rinnovato il contratto con i gialloneri è libero da giugno. Secondo quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, nelle scorse ore il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, avrebbe avuto un colloquio con il tecnico tedesco, trovando una disponibilità piena al nuovo incarico.

Tra l’altro Terzic era stato cercato anche dalla Roma subito dopo l’esonero di Daniele De Rossi, ma in quel caso era arrivato un no da parte sua. Qualora le cose dovessero precipitare dopo il derby di domenica, il Milan sarebbe intenzionato a cambiare immediatamente guida tecnica. Un nome giovane (Teriz è del 1982) per un progetto che ha bisogno di essere rilanciato.