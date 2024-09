Asse Giuntoli-Mendes, altro affare Conceicao: 17 milioni

Il mercato della Juventus è pronto a vivere una nuova fiammata in vista di gennaio: affare stile Conceicao, ecco 17 milioni

Durante i mesi estivi la Juventus è stata sicuramente una delle grandi protagoniste del calciomercato europeo. I bianconeri hanno cambiato tanto e investito moltissimo, fornendo al neo allenatore Thiago Motta una rosa di spessore che possa competere ad alti livelli. Pare evidente, infatti, come questa Juventus possa e debba puntare a vincere lo Scudetto dopo anni di magra.

Da Thuram a Douglas Luiz passando per Koopmeiners, Kalulu e Nico Gonzalez. Sono solo alcuni dei rinforzi che l’ex Bologna si è ritrovato in bianconero, con l’idea di partire subito forte in ottica tricolore. I pensieri della dirigenza juventina per il calciomercato, in questo caso in vista di gennaio, non terminano affatto qui. Cristiano Giuntoli avrebbe già cerchiato in rosso quello che sarebbe in assoluto un colpo da urlo per la Juventus.

Tra le priorità per il 2025 in casa Juventus vi è sicuramente quella di provare a portare alla Continassa un calciatore di talento nel ruolo di terzino destro. Weah non può assolutamente bastare e in tal senso questa potrebbe essere una delle pochissime lacune lasciate da Giuntoli dopo una sessione estiva davvero sontuosa.

La Juve brucia tutti: 17 milioni, firma a gennaio

Secondo quanto viene riferito da ‘Calciomercato.it‘, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino un calciatore che già in estate era stato vicinissimo a firmare con il Milan. Tiago Santos, gioiello del Lille che sarebbe perfetto sia in una difesa a 4 che più alto con i tre centrali.

Thiago Motta attende novità che, per il mese di gennaio, potrebbero portare poi all’addio di Danilo. Ormai non più un laterale, il brasiliano è un centrale che viene preso poco in considerazione dall’ex Bologna: numericamente potrebbe essere proprio Danilo a fare spazio a Santos. I rapporti tra la Juventus ed il Lille sono eccellenti, dopo l’operazione Tiago Djalò dello scorso gennaio. Da questo punto di vista, Giuntoli potrebbe approfittare di un canale preferenziale per mettere le mani su Tiago Santos che ad oggi è la primissima scelta della società torinese.

I bianconeri potrebbero venire aiutati dal suo agente, Jorge Mendes, che qualche settimana fa ha portato a Torino Francisco Conceicao (7 milioni per il prestito oneroso, riscatto a meno di 30). Con il potente procuratore portoghese dalla sua parte, non è affatto da escludere che la società bianconera potrebbe senza troppi patemi riuscire a chiudere la quadra. In poche settimane, tutto potrebbe concludersi positivamente. Secondo ‘El Nacional’ si tratterebbe di un affare da 17 milioni di euro. Tiago Santos, attualmente ancora seguito da Milan, Barcellona e Atletico Madrid, l’anno scorso ha racimolato 43 presenze tra campionato e coppe con 3 gol e 4 assist vincenti.