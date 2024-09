Dal Real alla Serie A: colpaccio nerazzurro

Arriva un nuovo colpaccio: dal Real Madrid alla serie A, i nerazzurri sono pronti a calare l’asso. I tifosi non aspettano altro, i dettagli

Il mercato non riposa mai. Questa è una massima importantissima nel mondo del calcio che ogni grande club ha fatto sua da tempo. Anche nei momenti in cui è tutto fermo a livello di trattative ed è tempo del pallone di rotolare per dimostrare se la squadra assemblata in estate è competitiva o meno, nelle segrete stanze societarie si inizia a lavorare alle successive sessioni, si progetta il futuro.

E così il club nerazzurro ha già in mente i prossimi passi da fare per poter essere ancora più competitivo. C’è un talento, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, che secondo le ultimissime rilasciate da fichajes.net, sarebbe finito nel mirino della squadra di serie A, pronta a portare in Italia e in Lombardia il talento. Uno dei migliori prospetti emersi nella Liga degli ultimi anni, grazie proprio alla scuola merengues.

Colpaccio per i nerazzurri: arriva dalla Liga in serie A, i dettagli

Ci riferiamo a Miguel Gutierrez, difensore classe 2001. Per la precisione si tratta di un terzino sinistro di grande spinta, molto veloce nella corsa e nel dribbling, ambidestro e abile sia in fase offensiva che in quella difensiva. Adatto a giocare come quinto in una squadra che difende a tre, da sempre marchio dei nerazzurri.

Attualmente il calciatore milita nella sorpresa Girona, che l’ha acquistato dal Real Madrid nel 2022, dove aveva fatto la trafila nelle giovanili e debuttato sia nel campionato sia in Champions League. Uno degli artefici della scalata del club spagnolo, approdato nell’ex coppa campioni quest’anno. Il classe 2001 ha catturato l‘attenzione di diverse squadre europee tra cui l’Atalanta. I Percassi intendono fare sul serio per lo spagnolo, considerandolo un profilo adatto al calcio di Gasperini.

Gutierrez può lasciare il Girona, secondo le voci di mercato in Spagna. Se sarà subito a gennaio o per la prossima estate si vedrà. Lo stile di gioco dinamico della Dea si sposa perfettamente con le caratteristiche offensive in fascia del terzino. L’Atalanta resta ad oggi l’opzione migliore e più probabile ma gli orobici dovranno comunque guardarsi dalla concorrenza di altri club spagnoli o esteri. Questo potrebbe portare inevitabilmente il suo prezzo a lievitare sempre di più, soprattutto se dovesse giocare un’altra stagione da protagonista con il club catalano, prima del probabile addio.