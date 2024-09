L’infortunio diventa realtà: fuori per almeno 15 giorni

Brutta tegola per il calciatore, titolarissimo della propria squadra. In un momento così serio della stagione dovrà stare fermo ai box.

Cominciano ad entrare nel vivo i vari campionati di calcio. Le squadre non hanno più scuse: dopo l’assestamento post-calciomercato e la prima pausa per le nazionali, bisogna cominciare a fare sul serio e dare una direzione ben precisa al proprio cammino stagionale. Sia in Serie A che nelle serie inferiori arrivano i primi scontri verità.

Come ogni anno la Serie B nostrana si prospetta come un torneo ricco di sorprese e di novità. Forse mai come in questa stagione c’è davvero tanta bagarre per la lotta alla promozione, senza squadre particolarmente favorite. Vi sono club storici come Palermo e Sampdoria che meriterebbero ben altri palcoscenici, ma anche outsider intriganti di provincia che sono attrezzate per far bene e puntare alla massima serie.

Una di queste formazioni da monitorare è senza dubbio la Reggiana, squadra emiliana guidata da William Viali e ricca di calciatori di talento. I granata non disputano un campionato di Serie A da ben 28 anni, esattamente dalla stagione 1996-1997. L’obiettivo è quello di rientrare in ambito playoff, anche se non sarà facile, vista la partenza ad ottovolante con due vittorie, due sconfitte ed un pareggio.

Tegola per la Reggiana: il difensore titolare va k.o.

Dopo la brutta sconfitta interna contro il Sudtirol, avvenuta nello scorso weekend al Mapei Stadium, la Reggiana vuole risollevarsi senza alcun dubbio. Altra gara casalinga di lusso quella di sabato 21 settembre, contro la Salernitana, una delle maggiori candidate alla promozione diretta in A.

Il problema è che mister Viali non potrà schierare uno dei suoi leader difensivi, fermatosi per infortunio. Parliamo di Mario Sampirisi, l’esperto terzino destro (all’occorrenza anche centrale) che ha rimediato un brutto stop alla gamba. Samprisi si era fermato proprio durante la sconfitta con il Sudtirol e gli esami effettuati successivamente hanno evidenziato una distorsione di primo livello al ginocchio destro.

Si temeva di peggio per Sampirisi, che dovrebbe cavarsela con 15 giorni di stop forzato. Dunque salterà senza ombra di dubbio le sfide di campionato contro Salernitana e Carrarese, provando a recuperare in tempo per la trasferta con lo Spezia di inizio ottobre. Probabilmente sarà un altro terzino d’esperienza come Riccardo Fiamozzi a sostituirlo in queste partite.

Sampirisi, nativo di Caltagirone e classe ’92, ha una folta carriera alle spalle anche nella massima serie. Ha militato con maglie prestigiose come quelle di Genoa, Chievo Verona e Crotone, senza dimenticare un’esperienza in Portogallo con la maglia dell’Olhanense.