Mazzata dopo City-Inter: addio Champions

Ribaltone totale dopo Manchester City-Inter: cambia tutto in Champions League, addio al torneo improvviso e notizia che sconvolge

La prima giornata della nuova Champions League è andata in archivio, con gare che si sono rivelate piuttosto interessanti e alcuni risultati a sorpresa. Di sicuro, ha fatto sensazione il pareggio dell’Inter in casa del Manchester City, uno 0-0 che può essere accolto con il sorriso dai nerazzurri, che però hanno addirittura qualche rimpianto.

I campioni d’Italia sono riusciti a non farsi schiacciare dai campioni d’Inghilterra, tra i principali favoriti alla conquista del torneo, giocandosela alla pari e addirittura avendo più di un’occasione per vincere la partita. Un segnale importante lanciato dai nerazzurri, che vogliono provare a dire la loro quest’anno in Europa, avanzando il più possibile. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta, senza passare per il pericolo dei playoff, non è una chimera, vedremo come andranno le prossime gare.

Dall’altra parte, ci si aspettava un City diverso, anche visto quanto mostrato finora in Premier League, con un dominio pressoché completo. La squadra di Guardiola, esattamente come nella finale del giugno 2023, è stata per larghi tratti imbrigliata bene dagli uomini di Inzaghi. E forse, ricordando quella partita in cui aveva sì trionfato, ma piuttosto a fatica, ha patito una sorta di pur minimo timore reverenziale nei confronti degli avversari. Ora, però, c’è altro di cui i Citizens devono preoccuparsi.

Allarme Manchester City, esclusione dalla Premier League ma anche dalla Champions

Il loro futuro, come noto, è piuttosto in bilico, per le vicende che li vedono protagonisti fuori dal campo. In patria, il Manchester City andrà a processo per le presunte violazioni finanziarie tra il 2009 e il 2018. Un maxi processo che potrebbe sancire un verdetto clamoroso, portando il club all’esclusione da tutte le competizioni.

Se le violazioni di cui si parla dovessero essere accertate, secondo il ‘Telegraph’, la decisione potrebbe portare non a una semplice penalizzazione in termini di punti, ma all’esclusione dalla Premier League e parallelamente dalla FA Cup e dalla League Cup. Come spiega il tabloid britannico, non c’è una norma automatica che riguardi la Champions League, considerando anche che si parla di sistemi differenti per gli accertamenti legati al Fair Play Finanziario. Anche se a quel punto sarebbe difficile che la Uefa non prendesse atto della cosa, decretando dunque la clamorosa esclusione anche dalla Champions.

Da parte sua, il City si dice tranquillo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Ma in Inghilterra, in tanti attendono questo come “il processo del secolo”.