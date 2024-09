Cancro e gamba amputata: scende in campo Bonucci

Cancro e gamba amputata: interviene Leonardo Bonucci con un clamoroso gesto di solidarietà dimostrando la sua nobiltà d’animo. I dettagli

Leonardo Bonucci è da sempre un esempio di sportività sia dentro che fuori dal campo. L’ormai ex calciatore non ha fatto mai mancare il suo sostegno a colleghi più sfortunati che non vivono un bel momento o più in generale essendo sempre in primo piano quando si parla di generosità. Anche il nuovo gesto ha del clamoroso.

L’ex difensore che ha appeso da questa stagione definitivamente le scarpette al chiodo in attesa di capire cosa vorrà fare “da grande” si gode la famiglia e un po’ di relax. Di recente ha immortalato una foto sui social che lo vedono allo “Stadium” da tifoso, segno di come abbia lasciato alle spalle le scorie di come si è conclusa la sua storia con il club bianconero nell’estate 2023. Non che le due esperienze successive, prima del ritiro, di sei mesi ciascuna siano andate al meglio.

Bonucci campione di generosità: il gesto da cuore d’oro dell’ex Juve

Come quella all’Union Berlino, dove ha giocato appunto per così poco tempo non lasciando tracce e anzi chiedendo e ottenendo la rescissione al club tedesco che lo aveva relegato ai margini del progetto, tra l’altro in un’annata molto negativa per i capitolini. Nonostante questo è rimasto molto legato all’ambiente tanto da aver compiuto un gesto estremamente nobile nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da alcuni media tedeschi, l’ex capitano della Nazionale, dopo aver saputo che Berkin Arslanogullari, portiere 19enne delle giovanili dell’Union, ha dovuto interrompere bruscamente la carriera a causa di un cancro alle ossa che ha reso necessaria l’amputazione della gamba sinistra, non ci ha pensato su due volte a sostenerlo, donandogli 10mila euro! Mostrando, tra l’altro, grande vicinanza anche alla famiglia dello sfortunato ragazzo.

L’ex difensore ha partecipato così ad una raccolta fondi organizzata in Germania proprio per aiutare l’estremo difensore con l’obiettivo di arrivare a 2 milioni di euro. Ad oggi ha superato la quota di 225.000 euro. Quanto fatto da Bonucci ha colpito molto l’opinione pubblica tedesca che ha apprezzato tantissimo il suo modo di mostrare vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia, nonché alla sua ex squadra.

Si tratta al momento della spesa più alta raccolta nella speciale donazione fondi sia per aiutare la famiglia nelle spese mediche da affrontare sia per migliorare l’ambiente di vita del giovane ragazzo che dovrà soggiornare in un ambiente privo di barriere architettoniche. L’annuncio della raccolta l’aveva dato la stessa Union Berlino, Bonucci si è subito attivato per fare la sua parte. I veri campioni si notano prima fuori dal campo, come ha dimostrato il classe ’87.