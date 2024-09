Esclusione dal campionato e dalla coppe: peggio della Juventus

Esclusione dal campionato e dalle coppe, quasi peggio della Juventus: trema il club in vista della possibile sanzione

Un vero e proprio terremoto e pronto a sconvolgere il mondo del calcio nelle prossime settimane. Protagonista (assolutamente in negativo) di questa vicenda il noto club che potrebbe essere seriamente punito nella peggiore maniera possibile. Ovvero con l’esclusione dal campionato e, soprattutto, da tutte le coppe in cui è attualmente impegnata.

Addirittura quasi peggio della Juventus nel periodo di “Calciopoli” dove i bianconeri vennero retrocessi in Serie B con una penalizzazione importante. Sono ore drammatiche quelle che sta vivendo il Manchester City ed i suoi tifosi. A cercare di fare il punto della situazione ci ha pensato il quotidiano britannico “The Telegraph“. Secondo quanto riportato dal giornale pare che il club abbia violato il “fair play finanziario” tra il 2009 ed il 2018.

Terremoto Premier League, il Manchester City rischia grosso

Nella giornata di lunedì 23 settembre inizierà la battaglia legale anche se, alcune indiscrezioni, sembrano ipotizzare uno scenario drammatico per il club campione di Inghilterra. Nel caso in cui il giudice dovesse dare loro la colpa i ‘Citizens’ rischierebbero davvero grosso. Si parla non solo della retrocessione in Premier League, ma banditi da tutte le competizioni: sia quelle nazionali (Carabao Cup, FA Cup) che internazionali (Champions League e Mondiale per Club).

Fino a questo momento, però, di conferme ufficiali nemmeno l’ombra visto che si va solo ad ipotizzare quale possa essere la punizione per il club inglese. Anche se la vicenda sta interessando, come non mai. il Regno Unito, la Premier League e tutto il mondo del calcio. Solo pochi giorni fa il City era sceso in campo per la prima partita, del nuovo format della Champions League, contro l’Inter pareggiando 0-0.

Nelle prossime ore affronterà l’Arsenal nel big match valido per la quinta giornata di Premier. La cosa certa è che tutti i club inglesi stanno osservando, con la massima attenzione, quello che potrebbe capitare ai campioni d’Inghilterra. Soprattutto capire quali saranno le mosse che la Federazione inglese e l’Uefa applicheranno nei loro confronti.

Anche perché i club difficilmente si accontenterebbero di una penalizzazione in classifica, ma vorrebbero una “punizione esemplare“. Non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi giorni. La squadra di Guardiola, intanto, si appresta a scendere in campo contro il team di Arteta. Anche se l’atmosfera non è affatto delle migliori.