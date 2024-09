La Juve lo perde davvero: hanno scelto Bremer

Il difensore brasiliano, pedina fondamentale della granitica difesa bianconera, è oggetto di grandi attenzioni da parte della big d’Europa

Cambia lo spartito tattico, non cambia il risultato. Mutano gli interpreti, con la non irrilevante aggiunta di un nuovo allenatore in panchina, ma il Liverpool è sempre il Liverpool. Nonostante a San Siro contro il Milan i Reds abbiano subìto un gol a freddo che forse avrebbe messo in ginocchio chiunque, la squadra si è rialzata. Eccome se lo ha fatto.

Prima pervenendo al pareggio dopo aver preso una clamorosa traversa con Momo Salah, poi ribaltando già nel primo tempo la partita grazie ad una splendida incornata di Capitan van Dijk.

È stato proprio il carismatico giocatore olandese a suonare la carica, dalle retrovie, per la rimonta degli inglesi. Sempre puntuale nelle chiusure, abile a fare a sportellate col centravanti avversario, l’ex Southampton è un fattore anche in zona gol. Il problema, per il blasonato club inglese, è che il contratto in scadenza nel prossimo giugno è lungi dall’esser rinnovato.

Troppo ampia la distanza tra le parti, con lo stesso calciatore che, dopo l’addio di Klopp, pare stuzzicato da una nuova avventura. Come si sostituisce un gigante come van Dijk? Il Direttore sportivo dei Reds Richard Hughes ha già segnato alcuni prestigiosi nomi sul suo taccuino.

Bremer, l’erede di van Dijk: la Juve ora trema

Il portale ‘Teamtalk.com‘ ha svelato il poker di profili al vaglio del dirigente britannico per la sostituzione del campione olandese. C’è Gonçalo Inacio dello Sporting CP, valutato ben 60 milioni di euro dal club portoghese per via della clausola rescissoria avente proprio questo valore. C’è Loic Badé, difensore 24enne in forza al Siviglia, che ha recentemente firmato un prolungamento del contratto fino al 2029. Anche il transalpino ha una clausola rescissoria molto alta, del valore di 50 milioni.

Guardando invece al mercato interno, il Liverpool ha messo gli occhi anche su Marc Guehi, big del Crystal Palace già ammirato ad Euro 2024 con la nazionale dei ‘Tre Leoni’. Già fortemente voluto dal Newcastle, il calciatore è rimasto a Londra grazie al muro eretto dai dirigenti delle Eagles, che hanno rifiutato ben tre proposte milionarie avanzate dai Magpies.

Ultimo della lista ma solo in ordine di elenco, ecco che Gleison Bremer risulta essere tra i più papabili per la sostituzione del 33enne calciatore di nazionalità olandese. Anche il brasiliano, sempre titolare nella granitica difesa bianconera, non è un affare economico: secondo il sito specializzato la Juve potrebbe chiedere fino a 70 milioni per l’ex Torino, che ha recentemente firmato un prolungamento di contratto fino al 2029.