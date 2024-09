Milan scippato: esonero e firma Allegri

Massimiliano Allegri è uno dei nomi più caldi per quello che riguarda la possibile sostituzione di Fonseca sulla panchina rossonera.

L’esonero di Paulo Fonseca in casa Milan appare sempre più probabile con il derby di questa sera che sarà decisivo per il futuro dell’allenatore portoghese.

Nel caso in cui dovesse giungere una nuova sconfitta dopo quella subita contro il Liverpool, il Milan procederà con ogni probabilità al cambio dell’allenatore in panchina con Fonseca che ha visto precipitare la sua situazione dopo il ko interno contro i Reds. Al momento sembrano esserci quattro nomi per la sostituzione dell’ex Lille con Igor Tudor, Maurizio Sarri, Edin Terzic e proprio Massimiliano Allegri nel mirino del club meneghino. Nelle ultime ore però, un’altra big si sarebbe fatta avanti per il tecnico livornese.

Esonero Fonseca, il Milan rischia di perdere Massimiliano Allegri

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, il Manchester United starebbe valutando il nome di Massimiliano Allegri per la propria panchina. Reduce da un altro inizio di stagione tutt’altro che convincente, il club inglese avrebbe inserito l’ex Juventus nella lista di nomi per la guida tecnica.

Ten Hag ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United di recente ma la proprietà appare stanca di quelli che sono i risultati deludenti raccolti dalla squadra durante gli ultimi anni. Le prossime gare saranno decisive per il tecnico olandese con il club che però si sta già iniziando a muovere per cercare una soluzione per la propria panchina.

Massimiliano Allegri, fermo dopo la rescissione del contratto con la Juventus, è in attesa di una chiamata e non chiude le porte ad un’avventura all’estero. Un ritorno in rossonero farebbe felice il tecnico livornese che però, stando a quanto affermato da diversi organi di stampa, non sarebbe in ottimi rapporti con Zlatan Ibrahimovic, il quale preferirebbe chiamare Igor Tudor sulla panchina del Milan per sistemare una stagione partita con il piede sbagliato.

Quello che è certo è che la partita di stasera tra Inter e Milan sarà decisiva per capire il futuro di Paulo Fonseca. C’è anche chi pensa che il suo destino sia ormai segnato qualunque sia il risultato che riesca ad ottenere nel derby con la società che ormai avrebbe già deciso di cambiare. La stracittadina milanese però potrà di certo dire se la squadra è ancora con il tecnico o è già proiettata ad un cambio in panchina.