Alla Juve a zero e 60 milioni: Inter a mani vuote

Intreccio di mercato tra Juventus e Inter: in due mosse Giuntoli fa scacco matto, incassa 60 milioni e piazza un gran colpo a zero

E’ stata una estate di calciomercato molto particolare e piuttosto intensa, con una finestra di trasferimenti che si è accesa soprattutto sul finire e a lungo condizionata dalla prudenza dei grandi club e dai pochi investimenti in circolazione. Chi si è messo seriamente all’opera, attuando una vera e propria rivoluzione, è stata la Juventus, che ha cambiato radicalmente volto rispetto alla fine della scorsa annata.

I bianconeri hanno effettuato investimenti importanti, con una grande mole di acquisti e cessioni, per rendere la squadra economicamente più sostenibile e con calciatori più prossimi a una idea di gioco differente e più propositiva. Merito del lavoro del direttore tecnico Giuntoli, che ha incardinato l’azione del club bianconero su presupposti diametralmente opposti rispetto al passato.

Una rivoluzione che in casa bianconera si spera possa portare dei risultati fin da subito, anche se non sarà facile. E’ una Juventus ambiziosa in campionato e in Europa, ma che di strada per crescere deve farne eccome, nonostante Thiago Motta stia provando a imprimere la sua idea di calcio.

In Serie A, dopo il pareggio con il Napoli, siamo al terzo 0-0 consecutivo. E’ una Juve che in campionato non ha ancora subito gol, è vero, ma in zona gol dopo le prime due gare sta facendo enorme fatica. E questo può suggerire, per il futuro, cambiamenti importanti in attacco.

Juventus, un passo verso l’addio per Vlahovic: l’erede soffiato all’Inter

Si auspicava l’annata del riscatto per Vlahovic, ma il serbo è fermo ai due gol segnati con il Verona. E con il Napoli ha toccato la miseria di sei palloni in 45 minuti, venendo sostituito all’intervallo.

Un segnale forte da parte di Thiago Motta, dal quale si evince che il futuro del bomber potrebbe essere altrove. C’è un rinnovo da discutere, ma a queste condizioni la Juventus potrebbe cambiare centravanti. La sfida scudetto a distanza con l’Inter si gioca anche su questo terreno.

Nel mirino, c’è Jonathan David da provare a soffiare ai nerazzurri. Il canadese potrebbe andare in scadenza con il Lille a fine stagione e rappresentare una ottima opportunità di mercato. Con i bianconeri che al tempo stesso potrebbero incassare 60 milioni dalla cessione di Vlahovic, destinato all’Arsenal secondo ‘Caughtoffside’. La doppia manovra di Giuntoli farebbe bene sia alle casse del club che allo sviluppo tecnico della squadra.