Dai nerazzurri ai bianconeri: adesso si fa davvero dura

Si infiamma il mercato nonostante sia ancora chiuso: pronto un trasferimento clamoroso dai nerazzurri al club bianconero

Il mercato non dorme mai, una massima che è sempre d’attualità. Solo stasera si concluderà la quinta giornata di campionato con l’Atalanta in campo contro il Como, con la Serie A che sta entrando nel vivo. Meno di un mese fa si è chiusa la sessione estiva ma le dirigenze dei club sono già al lavoro in vista di gennaio.

D’altronde anticipare la rivale su un talento oppure su un semplice obiettivo può portare ripercussioni anche sulla classifica finale del campionato. Senza dimenticare come a partire dal prossimo febbraio si possono mettere sotto contratto i calciatori che poi si svincoleranno a giugno prossimo a parametro zero.

Insomma, i settori scouting dei club e gli esperti di mercato già lavorano alacremente – ammesso che abbiano mai smesso di farlo – con i top club in testa. In queste giornate sono d’altronde diversi i calciatori che si stanno mettendo in mostra, magari pronti anche al grande salto, mentre stanno emergendo anche le lacune di ogni singolo club, da colmare in vista della seconda parte di stagione.

Addio ai nerazzurri: la sua possibile destinazione

Tra i calciatori dal rendimento più affidabile c’è ormai da tempo Ederson. Il centrocampista brasiliano dell’Atalanta, prelevato due stagioni fa dalla Salernitana, è un punto di riferimento imprescindibile per Gasperini. Rendimento ormai altissimo, sia nel cuore della mediana che dietro la punta, Ederson può esser definito un “tuttocampista”, in grado di abbinare con grande qualità entrambe le fasi del gioco. E le sue prestazioni gli sono valse anche il debutto nel Brasile.

Ed Ederson è stato anche il protagonista dell’Europa League vinta dall’Atalanta nella scorsa stagione. Prestazioni solide anche in questo campionato che hanno attirato l’attenzione di club stranieri. Sulle sue tracce, infatti, tre top club: il Barcellona, il Manchester United ed il Newcastle.

I catalani sono alla ricerca di un valido sostituto di Busquets, un calciatore che possa dominare il centrocampo ed hanno individuato in Ederson il calciatore ideale. Anche in casa Red Devils c’è la consapevolezza di dover rinforzare la mediana con il brasiliano calciatore molto apprezzato. Il Newcastle, invece, considera il centrocampista dell’Atalanta il calciatore ideale in grado di sostituire Bruno Guimaraes in caso di addio.

Possibile che già nella prossima sessione estiva di mercato i tre club possano sfidarsi per ingaggiare il centrocampista. Al momento non è dato sapere la valutazione che l’Atalanta da al calciatore ma di certo sembra proprio che possano servire almeno 50 milioni.