Risultato big match non omologato: sconfitta a tavolino

Doveva essere una partita d’alta classifica ma nel giro di pochi minuti si è trasformata in un incubo: la decisione dell’arbitro è shock.

Il calcio è nel pallone, è proprio il caso di dirlo, e questa volta la colpa non è solo del VAR. In queste ultime ore ha fatto il giro del mondo quello che è successo in Premier League, grande rammarico per il Leicester City che è finito per pareggiare una partita, contro il Crystal Palace, che forse meritava di vincere. Tutto è successo a causa di un brutto errore umano. La loro sventura non è però niente in confronto a quanto successo qualche giorno fa.

Per avere a che fare con la situazione più assurda vista su un campo di calcio di recente, è necessario rimanere in Italia. Non una bella figura per il Bel Paese e per i suoi direttori di gara che forse dovrebbero essere aiutati di più da chi di dovere.

Insomma, al termine del big match è stato sollevato un vero e proprio polverone che ha coinvolto Federazione e arbitri. L’assegnazione della sconfitta a tavolino è stata un fulmine a ciel sereno per il club che ora spera di essere risarcito a dovere.

Caos in campo, il club vince ma l’arbitro annulla tutto: cosa è successo

Tutto si è consumato sui campi della provincia italiana, più precisamente all’interno del campionato regionale Under 19 Elite. Lì, giusto qualche giorno addietro, si sono sfidare Real Milano e Manara in un match dal sapore di alta classifica. La gara è finita ai tempi regolamentari e ha visto gli ospiti vincere per 4-2 in una clamorosa rimonta. Peccato, però, che ha fine gara il direttore di gara ha deciso di annullare tutto.

Quello che è successo nella provincia lombarda ha del clamoroso. Tanti festeggiamenti per il club vincitore che il giovedì successivo alla gara non ha però creduto ai propri occhi quando ha letto il comunicato ufficiale redatto dal direttore di gara. Lì si apprende che l’arbitro avrebbe deciso di interrompere il match per prevenire una possibile rissa tra calciatori.

Ad accettare la decisione dell’arbitro sarebbero stati direttamente i due capitani ma la verità è che nulla di quello riportato nel referto è successo realmente. Dire che il Real Milano e il Manara sono rimasti senza parole è dire poco, ora la Federazione dovrà fare luce sull’accaduto e capire come sistemare le cose. Tra i possibili scenari c’è la ripetizione della partita, possibile a causa dell’errore tecnico, ma la cosa certa è che ci vorrà ancora qualche giorno per capire come procedere.