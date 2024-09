Scambio choc con Bremer: la Juve lo riporta in Serie A

Avventura alla Juventus ai titoli di coda per Bremer che può trasferirsi in una big: già individuato il sostituto.

In estate è iniziato ufficialmente un nuovo percorso per la Juventus che ha deciso di affidare la propria panchina a Thiago Motta. Rivoluzione da parte della Vecchia Signora che ha così deciso di abbracciare non solo un progetto tecnico ma una vera e propria filosofia di calcio. Obiettivo costruire una nuova rosa da parte del tecnico italo brasiliano che sembra pronto anche a privarsi di alcuni pezza da novanta: il prossimo nome in uscita è quello di Gleison Bremer.

Il difensore centrale ex Torino è uno dei marcatori più infaticabili del campionato, lo può confermare qualsiasi attaccante, e rappresenta da tempo un oggetto del desiderio per diversi top club europei che si stanno preparando a far partire l’assalto nei suoi confronti.

Addio alla Serie A in vista per il ventisettenne verdeoro che potrebbe dare vita ad uno scambio di cartellini: per un difensore pronto a lasciare l’Italia ce n’è uno pronto a tornare. Dopo l’esperienza all’estero può essere proprio la Juventus a regalargli il biglietto di ritorno per il Bel Paese.

Calciomercato Juventus, Bremer in una big: si chiude con lo scambio

Scambio da urlo per la società bianconera che sa benissimo che potrebbe avere delle difficoltà nel trattenere Bremer anche in futuro. Ad agosto la Juventus ha blindato il suo cartellino, ha da poco firmato fino al 2029, ma questo non sarà un grande impedimento per il Bayern Monaco ancora a caccia di nuovi difensori. Per arrivare al brasiliano, i tedeschi sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Kim Min-Jae.

Difensore sudcoreano che al Napoli divenne un vero e proprio beniamino. Chiamato per sostituire Kalidou Koulibaly, sotto la guida di Luciano Spalletti non ha solo vinto lo scudetto ma si è anche trasformato nel difensore più forte del campionato. Il Bayern si è lasciato stregare dalla sua bravura ma in Bundesliga non è riuscito a ripetersi e ora per i bavaresi è un calciatore di troppo.

La Juventus chiede qualcosa come 70 milioni di euro per il suo migliore difensore, soldi che il Bayern non vorrebbe spendere ed è per questo che sta pensando di abbassare il prezzo inserendo qualche contropartita tecnica. In caso la trattativa con l’ex partenopeo non dovesse andare in porto, i tedeschi potrebbero pensare di sostituire il sudcoreano con Dayot Upamecano. Operazione quasi impossibile per gennaio ma non per la prossima estate.