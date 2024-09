Serie A ribaltata: italiana fuori dalla Champions

Serie A ribaltata e un’italiana fuori dalla Champions: la sentenza è impietosa ma può significare tantissimo per il nostro calcio. I dettagli

Situazione delicata e complicata quella che riguarda il calcio italiano. La nuova stagione non è partita sotto una buona stella per i nostri club, e un’italiana può già essere fuori dalla Champions. Questo porterebbe grossi scossoni alla serie A, anche se è prematuro parlarne. Certo non sempre tutto potrà andare come negli ultimi due anni, quando ogni cosa è girata a meraviglia.

Riavvolgendo il nastro, infatti, ricordiamo come due stagioni fa portammo ben tre club ai quarti di finale di Champions League (Milan, Inter e Napoli) con il derby meneghino in semifinale come sorta di amarcord dei fasti di un ventennio prima. E tre italiane in finale nelle tre coppe europee. Mentre l’anno scorso il buon percorso fatto dai nostri club nelle coppe sono valse la Champions anche per la quinta classificata in serie A (il Bologna). Questo è un vantaggio che hanno solo le due nazioni prime nel ranking per rendimento nelle coppe, dunque si tratta di un’eccezionalità.

Champions League, un’italiana fuori? Ecco la situazione

L’Italia l’anno scorso fu brava a issarsi da subito in testa e non mollarla mai per tutta la stagione, anche grazie al percorso dell’Atalanta in Europa League e della Fiorentina in Conference. Da quest’anno le cose saranno diverse: se infatti la scorsa stagione i punti ottenuti erano uguali per ogni competizione, dal 2024/25 quelli fatti in Champions varranno di più.

E la classifica attuale non lascia presagire buoni segnali per l’Italia. Dopo la prima giornata di Champions League, infatti, siamo addirittura quinti, dietro a Inghilterra, Spagna, Portogallo e Germania. C’è da dire che la graduatoria è in fase embrionale, non siamo nemmeno all’alba considerando come si sia giocata solo una giornata della nuova Champions (ce ne saranno altre sette) ed Europa League e Conference non sono ancora iniziate.

Avremo tempo e modo per ribaltare la graduatoria. Naturalmente però servirà fare benissimo per confermare il quinto posto della serie A in Champions, privilegio che potremmo tranquillamente non avere a maggio. Si vedrà, intanto i nostri club dovranno dare il massimo. Una cosa che ci aiuta è avere al momento tutti gli otto club qualificati ancora in gioco, ma questa è una prerogativa che hanno tutte le top nazioni europee, nonché quelle che ci precedono nella classifica parziale.