Torna in Serie A dopo due anni: addio Sommer, è il numero 1 dell’Inter

Il portiere svizzero sta per essere rimpiazzato: ritorno in Serie A, l’Inter ha scelto il nuovo estremo difensore

Tra campo e calciomercato, come spesso accade ormai da anni, Marotta è pronto a giocare d’anticipo sulle rivali. Il presidente dell’Inter sta già valutando un grande colpo, stavolta per la porta nerazzurra. Si fa strada un ritorno pazzesco: può firmare con i campioni d’Italia in carica al termine della stagione.

Con grande lungimiranza l’Inter sta studiando la situazione tra i pali da qui alle prossime stagioni. In tal senso il club meneghino deve fare i conti con l’avanzare dell’età di Yann Sommer, arrivato un anno fa e decisivo nella conquista della seconda stella. Una stagione da urlo per l’estremo difensore svizzero che, tuttavia, compirà 36 anni il prossimo 17 dicembre. Va quindi a prospettarsi, più prima che poi, una sostituzione importante nella porta di Simone Inzaghi.

Sommer, tra l’altro, è in scadenza il 30 giugno 2026 ma non è affatto da escludere che possa lasciare Milano già al termine di questa stagione, con un anno d’anticipo sull’addio a zero. Ma chi al suo posto? Beppe Marotta ha le idee chiare e sta già studiando la soluzione ritenuta ideale per difendere i pali dei campioni d’Italia in carica. Un ritorno davvero clamoroso e che farebbe felici i tifosi nerazzurri: la strategia è pronta, si attende solo la prossima estate.

Inter, che ritorno: rimpiazzerà Sommer

A parlare della porta dell’Inter è ‘Fichajes.net’, portale spagnolo che sottolinea come tra le priorità del club di Viale della Liberazione vi sia un nome in particolare. Una vecchia, non troppo, conoscenza del calcio italiano che a sorpresa potrebbe fare ritorno in Serie A e prendersi il posto da titolare tra i pali nerazzurri.

Guglielmo Vicario ha convinto proprio tutti al Tottenham, diventando in breve tempo una pedina insostituibile per Postecoglou. Arrivato a Londra dall’Empoli per 20 milioni di euro poco più di un anno fa, Vicario potrebbe finire per chiudere la sua seconda (e a questo punto ultima) stagione con gli ‘Spurs’ prima di accettare la corte dell’Inter. Marotta ritiene il 27enne friulano il nome giusto per rimpiazzare Sommer, consolidando il già abbondante blocco azzurro composto da Frattesi, Barella, Bastoni e Dimarco. Ad ogni modo, non sarà facile.

Il presidente Daniel Levy è un osso duro e, si sa, trattare con lui è sempre assai complicato. La valutazione che la dirigenza del Tottenham fa di Vicario è di 30 milioni di euro. Una cifra sulla quale l’Inter è disposta a discutere, considerando Vicario uno dei migliori portieri in circolazione, per giunta italiano. A fine stagione i vertici di Viale della Liberazione tireranno le somme e, con Inzaghi, progetteranno l’assalto ufficiale al classe ’96. In questo momento, la scadenza del contratto di Vicario dice 30 giugno 2028: impossibile pensare a sconti sul cartellino.