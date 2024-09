Conte sgambetta ancora i bianconeri: litigio pesantissimo

Antonio Conte si gode il suo Napoli e pensa già a come rinforzarlo nelle prossime sessioni di mercato: c’è un obiettivo da soffiare ai bianconeri

L’ex allenatore della Juve sta vedendo crescere la propria squadra di partita in partita ma sa benissimo che il suo è un progetto a medio lungo termine. Per salire ancora di più sul piano qualitativo c’è un nome che può far impazzire il Maradona.

La trasferta di Torino ha contribuito a dare fiducia al Napoli di Antonio Conte, con un pareggio che va forse anche stretto agli ospiti. Lukaku e compagni hanno fallito qualche occasione di troppo ma hanno tenuto bene il campo, rischiando il giusto e dimostrando di essere all’altezza di un’altra pretendente al titolo come la Juventus. Nonostante sia trascorse solo 5 giornate dall’inizio del torneo, i partenopei possono dirsi pienamente in corsa per lo Scudetto, vendendo anche le difficoltà delle altre. L’Inter per ora non ha il ruolino dello scorso anno e il Milan deve ancora assestarsi.

Uno dei reparti che hanno maggiormente impressionato in casa Napoli è il centrocampo. McTominay è entrato con l’autorevolezza che tutti gli attribuivano e con Lobotka e Anguissa può formare un reparto davvero top. Anche Gilmour è un’alternative di lusso, come poche squadre del nostro campionato possono vantare. Nonostante questo c’è sempre uno sguardo vigile sul mercato e probabilmente a gennaio verrà fatta qualche altra operazione in entrata.

Il Napoli pensa a Kevin Zenon: l’asso del Boca Juniors è anche nel mirino del Newcastle

Uno dei nomi sul taccuino di Manna e Conte è quello di Kevin Zenon, una delle stelle più fulgide del mondo Boca Juniors. Il 23enne, già nel giro della nazionale albiceleste, è finito nei radar di club importanti, come i bianconeri del Newcastle e il Tottenham. Una concorrenza importante, a cui si aggiunge un altro club di Premier come il Brighton. Tra tutte però potrebbe spuntarla proprio il Napoli, che sta muovendo dei passi concreti con l’entourage del calciatore. Come riportato dal sito fichajes.net, Antonio Conte lo vorrebbe già in questa stagione, considerando l’alta qualità che può apportare alla manovra offensiva.

In questa stagione in Argentina ha contribuito alla realizzazione di 12 gol in 38 presenze (contando anche gli assist decisivi) ed è risultato spesso uno dei migliori in campo. Proveniente dall’Union Santa Fe, si è trasferito al Boca Juniors all’inizio del 2024, conquistandosi un posto da titolare inamovibile. Di certo per strapparlo alla concorrenza inglese Manna dovrà chiedere a De Laurentiis uno sforzo economico non indifferente. Al momento la valutazione supera i 10 milioni di euro.