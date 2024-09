Dal Real Madrid ai nerazzurri: se lo portano via con 25 milioni

Il calciatore spagnolo, ammirato anche agli ultimi Giochi Olimpici, è nell’agenda di mercato della big italiana: colpo da favola

Si parla tanto, e giustamente, dei giovani fenomeni della Cantera del Barcellona, il club catalano che storicamente, attraverso il lavoro di grande qualità fatto nella Masìa, sforna giovanissimi talenti già pronti per la prima squadra. Negli ultimi anni profili come Pedri, Gavi, Cubarsì e soprattutto Yamine Lamal hanno trovato spazio tanto nell’undici titolare quanto in nazionale, facendo spesso la differenza anche nelle partite importanti. Quelle grazie alle quali si alzano trofei e si vincono competizioni.

Pur adottando una politica leggermente diversa sul fronte della continua immissione di prodotti cresciuti in casa nelle rotazioni della prima squadra, anche i grandi rivali del Real Madrid stanno investendo da anni nella formazione dei propri giovani. Uno dei migliori prodotti della nidiata del 2001, Miguel Gutierrez, è stato già ceduto ad un importante club della Liga, dove agisce da assoluto leader della corsia di sinistra con l’educatissimo piede mancino.

23 anni, titolare inamovibile del Girona, nel quale si è trasferito nell’agosto del 2022 per soli 4 milioni, il nativo di Pinto sta scalando posizioni su posizioni nella considerazione degli scout internazionali. La visibilità data dallo straordinario campionato disputato lo scorso anno dalla società biancorossa, nonché dalla partecipazione della stessa alla Champions League 2024/25, lo ha fatto entrare nell’orbita di uno dei più importanti club italiani. Uno di quelli che, quando si tratta di investire sui giovani, non si tira praticamente mai indietro.

Atalanta all’assalto di Gutierrez: servono 25 milioni

Abile tanto nella fase difensiva quanto in quella offensiva, come nello spirito dei migliori terzini moderni, lo spagnolo ha trovato la sua consacrazione nella piccola ma ambiziosa realtà catalana. ‘Il Girona è l’Atalanta di Spagna‘, si sono affrettati a dire, anche con cognizione di causa, parecchi osservatori nella scorsa stagione.

Il campionato da favola che ha regalato alla società biancorossa una storica qualificazione in Champions ha consacrato sulla scena Gutierrez, ora messo nel mirino…proprio dal club orobico. I bergamaschi intendono rafforzare la corsia di sinistra con un profilo giovane, tecnico e con ancora ampi margini di miglioramento.

Nonostante la concorrenza non manchi, l’Atalanta non si tirerà indietro nella corsa ad un giocatore per il quale il Girona potrebbe chiedere addirittura 25 milioni, forte di un contratto in scadenza a giugno 2027. Percassi e soci hanno però ampiamente dimostrato, in passato, che investimenti anche importanti sui giovani di qualità sono, oltre che possibili, anche redditizi in termini di effettiva resa sul terreno di gioco.