Infortunio gravissimo e addio Maignan: il Milan trema

Il Milan accelera per blindare Maignan, ma una minaccia esterna incombe: l’infortunio fa tremare la dirigenza rossonera che si trova spiazzata

Nell’undici schierato da Fonseca in occasione del ritorno al successo nel derby contro l’Inter, ci sono giocatori che rappresentano ben più di un semplice tassello nella formazione. Mike Maignan è uno di questi. Il portiere francese, arrivato in rossonero nel 2021, ha saputo imporsi non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per la sua leadership dentro e fuori dal campo. Sicurezza tra i pali e guida per i suoi compagni, è considerato un pilastro fondamentale del progetto.

La sua capacità di garantire stabilità difensiva e di costruire il gioco con i piedi lo ha reso uno dei portieri più apprezzati a livello europeo. Per questo, in via Aldo Rossi si lavora a ritmo serrato per chiudere il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026. I dirigenti del Milan, infatti, sono intenzionati a blindare il proprio numero uno con un nuovo accordo che prevederebbe un sostanziale adeguamento economico, portando Maignan a guadagnare circa cinque milioni di euro netti all’anno, più bonus legati alle prestazioni.

Il rinnovo, che sembra ormai a un passo, rappresenta non solo un riconoscimento per l’importanza del giocatore, ma anche un chiaro segnale della volontà del club di mantenere i propri uomini chiave in vista di un futuro ambizioso. Dopo la risoluzione dei problemi fisici che lo avevano afflitto nella passata stagione, Maignan si è confermato un portiere di livello mondiale, contribuendo con parate decisive e una presenza imponente tra i pali, qualità che il Milan non vuole assolutamente perdere.

La dirigenza rossonera, infatti, è ottimista sulla possibilità di chiudere l’accordo in tempi brevi, con la speranza di evitare situazioni di incertezza che potrebbero influenzare negativamente il morale della squadra e del giocatore. Tuttavia, un evento imprevisto rischia di complicare le trattative. Nonostante il Milan sia fiducioso di poter trattenere il suo portiere, una nuova insidia si è presentata all’orizzonte, proveniente dalla Spagna.

Il Barcellona piomba su Maignan dopo l’infortunio di Ter Stegen

La stabilità che sembrava avvolgere le trattative per il rinnovo di Maignan è stata improvvisamente scossa da un episodio avvenuto lontano dai confini italiani, ma capace di rimescolare le carte in tavola. Marc-André ter Stegen, portiere titolare del Barcellona e uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, ha riportato un grave infortunio durante la sfida contro il Villarreal. Nel corso del match, il tedesco ha subito una sospetta lesione al tendine rotuleo del ginocchio destro, che lo costringerà a un lungo stop, probabilmente per tutto il resto della stagione.

L’infortunio è avvenuto al 44° minuto della partita, quando ter Stegen ha subito una torsione innaturale del ginocchio in un’azione di gioco apparentemente innocua. Le prime indicazioni mediche parlano di una possibile rottura del tendine rotuleo, una diagnosi che, se confermata, lascerebbe il Barcellona senza il suo numero uno per almeno sei mesi. La gravità della situazione ha immediatamente spinto il club blaugrana a cercare un sostituto all’altezza per affrontare il resto della stagione, che li vedrà impegnati sia nella Liga che in Champions League.

Tra i nomi valutati dalla dirigenza catalana c’è quello di Unai Simón, attuale portiere dell’Athletic Bilbao, ma nelle ultime ore ha iniziato a circolare con insistenza anche il nome di Mike Maignan. Il Milan dal canto suo considera il portiere francese incedibile, ma l’interesse del Barcellona rappresenta un rischio concreto per la società rossonera.

Maignan ha dimostrato di essere uno dei portieri più completi del panorama europeo, e per una squadra come il Barcellona, che basa il suo gioco sulla costruzione dal basso, il suo profilo sarebbe perfetto. Oltre a questo, le sue doti di leadership e la sua esperienza internazionale lo renderebbero il candidato ideale per raccogliere l’eredità temporanea di ter Stegen.

Il Milan, consapevole dell’importanza di Maignan, farà di tutto per resistere all’immarcescibile assalto del Barcellona, ma in casa rossonera ora si dovrà fare i conti non solo con la volontà del giocatore, ma anche con l’eventuale offerta economica blaugrana, che potrebbe mettere sul piatto cifre difficili capaci di far tentennare l’agente dell’estremo difensore.

Ad oggi per il Barcellona la ricerca di un portiere di livello è una priorità assoluta. L’infortunio di ter Stegen ha aperto una vera e propria voragine tra i pali, e Maignan con le sue qualità potrebbe essere l’uomo giusto per colmarla. Va però sottolineato come per il Milan perdere il proprio portiere titolare sarebbe un colpo durissimo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per l’immagine di una squadra che sta cercando di tornare stabilmente tra le grandi d’Europa.