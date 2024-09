Mister 90 milioni, Marotta spalle al muro: a giugno se ne va

In casa Inter ha iniziato a soffiare il vento della rivoluzione, Giuseppe Marotta ha le idee chiare sul futuro del club.

No, non è Christian Vieri, lui era il mister 90 miliardi, il prossimo colpo dell’Inter. Era il 1999 quando i nerazzurri acquistavano il centravanti della Lazio per una cifra monstre ma ora la situazione è molto diversa, anche perché il nuovo presidente del club, Giuseppe Marotta, sembra intenzionato a pensare soprattutto al mercato in uscita.

Dopo mesi di soddisfazione, i fantasmi sembrano essere tornati a bussare alle porte di Appiano Gentile. L’Inter continua a giocare il suo calcio ma pare aver leggermente abbassato il livello delle prestazioni rispetto al passato e forse anche la fame non è più la stessa. A questo punto in società si è iniziato a pensare ad una possibile rivoluzione.

Vendere, fare cassa e acquistare nuovi profili è spesso una strategia vincente nel calcio e anche la stessa Inter, nelle sessioni precedenti di calciomercato, lo ha imparato sulla sua pelle. Ma per dare vita ad un nuovo ciclo c’è prima bisogno di liquidità: per questo i nerazzurri hanno già pensato di cedere il loro pezzo da 90.

Calciomercato Inter, Marotta dà l’ok: se ne va in estate

In Serie A ha dimostrato di essere un profilo internazionale e con il tempo ha guadagnato sia la maglia dell’Italia che la fascia da capitano dell’Inter, almeno quando non c’è Lautaro Martinez. Ora, però, per Nicolò Barella potrebbe essere giunto il momento dei saluti. Per i nerazzurri ha rappresentato un elemento imprescindibile ma difronte ad una cifra monstre anche Marotta può lasciarsi convincere.

A quel punto bisognerà far capire ai tifosi che la cessione è la soluzione migliore per tutti. Ma quale sarà il futuro di Barella? Niente permanenza in Italia per lui ma avventura all’estero in vista, stando a quanto si apprende da fonti vicine al calciatore, che sarebbe già stato attenzionato da almeno tre big europee: in pole position ad oggi c’è il Liverpool.

Anche i Reds hanno deciso di rinnovarsi e in estate potrebbero regalarsi qualche nuovo innesto a centrocampo, Barella è certamente tra i giocatori maggiormente seguiti. Attenzione anche al Manchester City, mister Pep Guardiola lo ha visto da vicino in più di qualche occasione e non è rimasto impassibile davanti alle sue qualità. Scenario più difficile, ma non di certo improbabile, è il passaggio di Barella al Real Madrid. Anche i Blancos ci stanno facendo un pensierino.