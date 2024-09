Un ex Inter per la Juve: tradimento con lo scambio

Un ex Inter è pronto ad approdare a Torino, sponda Juventus, incluso in uno scambio a cui lavora Cristiano Giuntoli: ecco la situazione

Il mercato non muore mai, è sempre in evoluzione con le squadre che lavorano ai colpi per le prossime sessioni. Le trattative riprenderanno a gennaio ma è difficile che i big possano muoversi nel bel mezzo della stagione. Per le grandi manovre bisognerà attendere direttamente l’estate quando la Juve potrebbe essere costretta a fare i conti con nuove ed illustri cessioni.

Primo fra tutti Dusan Vlahovic, il cui futuro è più incerto che mai e si rischia un Chiesa-bis. Ma anche la situazione di Gleison Bremer è tutta da valutare, pur essendo leggermente diversa da quella del serbo, in quanto il difensore ha appena rinnovato fino al 2029 e dunque non ha un problema di contratto. Le sempre più convincenti prestazioni, però, possono portare diverse offerte importanti dai principali top club europei pronti a sottrarlo alla Juve.

Arriva un ex Inter alla Juve: scambio possibile, la situazione

Dalla Premier League con Manchester City e Chelsea, passando per Real Madrid, Bayern Monaco e PSG, tutti questi colossi europei stanno monitorando i progressi del brasiliano, sempre più tra i top della serie A. L’impermeabilità della difesa bianconera, che dopo cinque giornate non ha ancora preso un gol, si basa proprio sul totem brasiliano, leader del pacchetto arretrato di Thiago Motta.

Tra i club interessati che abbiamo citato c’è anche il PSG. Come riportato da calciomercato.it, i transalpini potrebbero battere la concorrenza aggiungendo una contropartita alla parte cash dell’affare. E questa contropartita corrisponde ad un ex Inter. Ci riferiamo a Milan Skriniar che sin dal suo approdo a Parigi non ha trovato quella continuità che si aspettava. Anzi, i pluri-campioni di Francia vogliono provare a cederlo per liberarsi del suo ingaggio.

Non è escluso, allora, che lo slovacco venga inserito nella trattativa per Bremer con la Juve, per cercare di abbassare la parte cash. Giuntoli ha chiesto almeno 70 milioni di euro per il brasiliano ed è difficile che accetti una contropartita seppur di valore come il classe ’95. Ad ogni modo la tentazione resta per quello che diventerebbe a tutti gli effetti un tradimento, considerando i sei anni (dal 2017 al 2023) all’Inter di Skriniar dove ha collezionato 193 presenze e 10 reti, oltre ad indossare la fascia di capitano. Accetterebbe un eventuale trasferimento a Torino?