70 milioni di euro o niente: la Juve non fa più sconti

La Juve non è disposta a fare sconti per il suo gioiello: le big europee sono avvisate, servono almeno 70 milioni di euro.

Cristiano Giuntoli ha fatto certamente un grande lavoro nell’ultimo calciomercato estivo. Il Football Director della Juventus ha rinnovato molto la rosa bianconera, inserendo giocatori di grande qualità come Kalulu, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Khephren Thuram e Douglas Luiz. Per arrivare a questi elementi le spese sono state senza dubbio importanti, ma al tempo stesso Giuntoli è riuscito anche ad alleggerire il monte ingaggi della Juve trovando una sistemazione a quasi tutti gli ‘esuberi’ (fatta eccezione per Arthur).

Ma oltre al brasiliano ex Barcellona, che non rientra nei piani di Thiago Motta, ci sono ancora altri giocatori che la Juve è intenzionata a vendere? Sembrerebbe di no, anche se di fronte a un’offerta ‘monstre’ per qualcuno dei suoi gioielli la dirigenza bianconera non avrebbe problemi a sedersi al tavolo per discuterne. E’ il caso di Dusan Vlahovic, protagonista di un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative: non si può escludere una sua partenza già a gennaio se non ci saranno miglioramenti nel rendimento.

Il bomber serbo ha alcune richieste da squadre estere, ma non è l’unico. I big club della Premier League continuano infatti a chiedere informazioni su Gleison Bremer, che al contrario di Vlahovic è finora uno dei punti fermi della nuova Juve di Thiago Motta. Le prestazioni del difensore brasiliano sono sempre più convincenti: anche con Motta l’ex granata è un titolare inamovibile.

Giuntoli incassa 70 milioni! L’affare si può fare

Proprio per questo la richiesta della Juve per Bremer è di almeno 70 milioni di euro. In passato Chelsea e Manchester City avevano provato a dare l’assalto al giocatore: ora pare che ci stia provando il Liverpool, che nelle scorse settimane ha finalizzato con la Juve il trasferimento di Federico Chiesa ad Anfield Road. I Reds potrebbero tentare l’affondo proprio in virtù dei buoni rapporti con il club torinese.

Attenzione però anche al Bayern Monaco, primo in classifica in Bundesliga e subito travolgente in Champions League (9-2 alla Dinamo Zagabria). I bavaresi non sono così sicuri di proseguire con Kim e Upamecano e sono pertanto alla ricerca dei rinforzi giusti per la propria retroguardia.

Infine si registra un interesse anche da parte del PSG, che ritiene Bremer il miglior sostituto possibile di Skriniar: l’ex Inter non sembra più rientrare nei piani di Luis Enrique. La richiesta della Juventus rimane sempre quella: servono 70 milioni per strappare Bremer ai bianconeri.