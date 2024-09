Addio Inter: hanno bloccato Inzaghi

Il destino di Simone Inzaghi prende una strada inattesa, il tecnico può lasciare l’Inter: cosa sta succedendo

Il percorso compiuto da Simone Inzaghi all’Inter, dal 2021 ad adesso, è stato di sicuro degno di nota, per i risultati raggiunti. Due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, lo scudetto vinto ad aprile e una finale di Champions League raggiunta. E per questo, il tecnico piacentino è stato confermato a furor di popolo, con il rinnovo fino al 2027. Ma questa sarà una stagione molto delicata, in cui gli scenari potrebbero anche cambiare.

Inzaghi è il primo a sapere che confermarsi per l’Inter sarà difficile e servirà esprimersi al massimo. L’obiettivo di questa annata è provare a ribadire in Italia la stessa superiorità netta mostrata lo scorso anno e anche fare strada in Europa. La squadra, per come è stata costruita, sembrerebbe all’altezza di puntare in alto sulle due competizioni. Ma è una Inter non così brillante, in questo avvio di stagione.

Quando i nerazzurri riescono a concentrarsi a dovere, hanno mostrato potenzialità di altissimo profilo, come testimoniato dalla netta vittoria per 4-0 contro l’Atalanta e dal pareggio conquistato in casa del Manchester City. Ma, a sorpresa, è arrivato lo stop nel derby, al quale i campioni d’Italia arrivavano da favoriti. Inter battuta non solo nel punteggio, ma anche nel gioco. La stracittadina ha non solo sancito il rilancio del Milan, ma anche chiarito che, al momento, la Serie A non ha un padrone e che i nerazzurri faticano a essere quelli dell’anno scorso.

Sono arrivate le prime, inevitabili critiche a Inzaghi, che dovrà reagire nelle prossime gare per dare un segnale. Ma ci sono anche rumours che già parlano di un possibile addio a fine stagione, se le cose non andassero per il meglio.

Inzaghi lascia l’Inter e la Serie A: il top club che lo vuole nella prossima stagione

In questi anni, Inzaghi si è guadagnato le attenzioni degli osservatori in tutta Europa. E c’è un top club che per la prossima estate sta pensando a lui.

Si tratta del Manchester United, secondo quanto è stato riportato da ‘Interlive’. I ‘Red Devils’, non soddisfatti di Ten Hag, pensano a un ribaltone alla fine dell’anno e all’idea di presentare un’offerta intrigante per convincere l’allenatore interista. Saranno decisivi, come ovvio, gli esiti di questa stagione, per capire se davvero Inzaghi partirà per l’avventura in Premier League.