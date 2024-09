Roma venduta agli Arabi: annuncio in TV

Clamorose le indiscrezioni che riguardano la Roma, venduta agli arabi: l’annuncio arriva in diretta tv

La delusione di non avere più in panchina un simbolo giallorosso ed un gladiatore come Daniele De Rossi è ancora molto forte per i tifosi capitolini. Lo sa anche Ivan Juric che ne ha parlato con tutto lo spogliatoio e lo ha rivelato dinanzi alle telecamere. Serviva una svolta e, soprattutto, la prima vittoria in campionato per cercare di alzare il morale della squadra dopo una serie di risultati deludenti.

Nel pomeriggio di domenica 22 settembre è arrivata il tanto ed atteso successo contro l’Udinese: un 3-0 che non è mai stato messo in discussioni dai ragazzi del manager croato. Adesso, però, non c’è tempo di riposarsi visto che a breve si scenderà di nuovo in campo. Nella serata di domani, giovedì 26 settembre, arriverà l’Athletic Bilbao per la prima del nuovo format dell’Europa League.

Anche se, in queste ultime ore, per quanto riguarda i giallorossi non si sta parlando tanto della prossima sfida ma di un’altra vicenda. Quella che riguarda il fronte societario. Poche ore fa l’Everton, squadra militante in Premier League, ha comunicato di aver trovato l’accordo con i Friedkin per l’acquisizione delle sue quote di maggioranza. Adesso, però, in molti si chiedono quale sarà il futuro del club giallorosso.

Roma, quale sarà il futuro del club: cessione agli arabi?

Dopo l’ufficialità dell’acquisto dell’Everton la famiglia Friedkin ci ha tenuto a precisare che, tutte queste novità, non intralceranno affatto la Roma. Il club, come annunciato da Dan, continuerà a restare al centro del progetto. Anche se, allo stesso tempo, le novità in merito ad una possibile cessione della Roma da parte dei Friedkin è sempre molto accesa.

Nel corso di un suo intervento sul canale Twitch di “Asromalive.it“è intervenuto Alessio Manieri (conosciuto dall’ambiente giallorosso semplicemente come “Daje Ale”). Quest’ultimo ha rivelato degli importanti aggiornamenti proprio sul futuro del club capitolino. Le sue parole non sono affatto passate inosservate: “Mi è arrivata la notizia che stanno per vendere la Roma agli arabi“.

Inutile ribadire che, nel giro di pochissimo tempo, la notizia si è diffusa in un niente tra social network e WhatsApp. La fonte, come riportato dallo stesso Manieri, sarebbe una sua conoscenza che lavora nel settore giovanile del Porto: “Ha parlato ad un evento con un membro del settore giovanile della Roma. La cessione del club dovrebbe essere confermata a breve“. Di conferme ufficiali, ovviamente, ancora nulla. I tifosi, però, intanto già sognano.