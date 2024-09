UFFICIALE, niente Coppa: partita rinviata

E’ arrivata anche l’ufficialità, la partita di Coppa non si disputerà: è stata rinviata a data da destinarsi

Dopo una serie di attente valutazioni alla fine si è presa l’unica soluzione percorribile: quella di rimandare la partita a data da destinarsi. Ed alla fine è andata proprio così: il match di Coppa non si disputerà. Anche perché è arrivata l’ufficialità con tanto di comunicato, sui social network, da parte del club di casa che ha emanato una nota.

Niente da fare, quindi, per Wimbledon e Newcastle United che dovranno rimandare la sfida di Coppa di Lega (la Carabao Cup). Il motivo di questo rinvio? Le vaste inondazioni notturne che ha causato il fiume Wandle. Senza dimenticare, inoltre, le piogge torrenziali che hanno colpito la maggior parte del sud dell’Inghilterra in queste ultime ore, provocando danni non indifferenti.

Coppa di Lega, niente sfida tra Wimbledon-Newcastle: voragine in campo [FOTO]

C’è di più visto che le inondazioni hanno coinvolto anche l’impianto sportivo della squadra di casa, vale a dire lo “Cherry Red Records Stadium“. La partita, valida per il terzo turno della Carabao Cup, si sarebbe dovuta disputare nella serata di martedì 24 settembre. Nel comunicato la società del Wimbledon ha voluto avvisare i tifosi che lo stadio resterà chiuso fino a quando non verranno risolti tutti i problemi del caso.

Come riportato in precedenza l’intero Regno Unito è stato colpito, negli ultimi giorni, da forti piogge ed inondazioni improvvise nel fine settimana. Tanto è vero che il “Met Office” ha deciso di diramare una allerta gialla per pioggia. Anche il Newcastle, attraverso una nota, ha voluto avvisare i propri sostenitori (che avevano acquistato il biglietto) che il match non si sarebbe svolto. Fino a questo momento non è stata comunicata nessuna data sostitutiva per recuperare l’incontro.

This is the state of AFC Wimbledon’s pitch after overnight flooding. 😨 Storms have swept across the UK over the past 24 hours, with The Cherry Red Records Stadium hit particularly hard. pic.twitter.com/UAxlsaeZ9W — BBC Sport (@BBCSport) September 23, 2024

Un calendario pieno zeppo di impegni per le due squadre. In particolar modo per il Wimbledon che, nel prossimo mese di ottobre, dovrà scendere in campo quattro volte nel turno infrasettimanale (sia nella League Two che nel Bristol Street Motors Trophy) Sui social network, invece, sono diventate virali le immagini in cui c’è una voragine vicino all’angolo del campo e con i marciapiedi completamente allagati.